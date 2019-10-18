تونس.. 1.3 مليار دولار العجز المتوقع بميزانية 2020

Vendredi 18 Octobre 2019
الأناضول - تونس / عائشة يحياوي -
توقع مشروع الميزانية لعام 2020، تقليص عجز الموازنة، إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 3.5 بالمائة للعام الجاري.
توقع مشروع ميزانية تونس لعام 2020، تقليص عجز الموازنة إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 3.5 بالمائة للعام الجاري.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية التونسية، الخميس، أشار المشروع أن عجز ميزانية الدولة لعام 2020، يقدر بـ 3.782 مليار دينار (1.31 مليار دولار).
ووفق المصدر ذاته، تمّ تقديم مشروع ميزانية الدولة لعام 2020 لمكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتقدّر ميزانية الدولة لعام 2020 بـ 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار) مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في عام 2019.
وقبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.5% عام 2019، وبـ2.4% عام 2020، وبـ4.4% في 2024.
كما توقع أيضا انخفاض معدلات التضخم في تونس من 6.6% خلال 2019 إلى 5.4% في 2020، ثم إلى حدود 4% في 2024.
يشار أنّ الوضع الاقتصادي المحلي يعيش في السنوات الثمانية ما بعد 2011 أزمة خانقة تتزايد يوما بعد آخر إذ أنّ نسبة النمو لم تتجاوز الـ1.2% في الربع الثاني من العام الحالي.
توقع مشروع الميزانية لعام 2020، تقليص عجز الموازنة، إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 3.5 بالمائة للعام الجاري.
توقع مشروع ميزانية تونس لعام 2020، تقليص عجز الموازنة إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 3.5 بالمائة للعام الجاري.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية التونسية، الخميس، أشار المشروع أن عجز ميزانية الدولة لعام 2020، يقدر بـ 3.782 مليار دينار (1.31 مليار دولار).
ووفق المصدر ذاته، تمّ تقديم مشروع ميزانية الدولة لعام 2020 لمكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتقدّر ميزانية الدولة لعام 2020 بـ 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار) مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في عام 2019.
وقبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.5% عام 2019، وبـ2.4% عام 2020، وبـ4.4% في 2024.
كما توقع أيضا انخفاض معدلات التضخم في تونس من 6.6% خلال 2019 إلى 5.4% في 2020، ثم إلى حدود 4% في 2024.
يشار أنّ الوضع الاقتصادي المحلي يعيش في السنوات الثمانية ما بعد 2011 أزمة خانقة تتزايد يوما بعد آخر إذ أنّ نسبة النمو لم تتجاوز الـ1.2% في الربع الثاني من العام الحالي.
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Par:essoltan (France )
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