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حرية إعلام الهانة ، لا و لن تنفع الوطن

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
بقلم - منجي باكير

حرية اعلامية يحللها هؤلاء الزعران لانفسهم و يحرمونها على غيرهم ،،، حرية اعلامية احتكرها زنوس الفساد و الافساد في دوائر مغلقة انتشرت في حوانيت لم ير منها الوطن الا زرع الاحباط و نشر القلاقل و الدعوة الى اسقاط الحكومات و التبشير بظلمة المستقبل و الترويج للاجندات و الشخوص التي يوالونها ( نقدا ) ...


فلتعطل هذه الحرية الاعلامية (الشاذة) فلن يخسر الوطن شيئا ، بل بالعكس ستنضبط الامور و تتجلى الحقائق و تستمر مسيرة البناء بعيدا عن عرقلات الفاسدين و نبوءات المسترابين و - تخليلات - سدنة الثورة المضادة و المتمعشين بالمال السياسي المشبوه و المفسدين بالفِطرة ....

لا حاجة للوطن و لا لأحراره بحرية إعلامية على هذه الشاكلة و بهذه النوعية ، حرية يحتكرها هذا الصنف من إعلاميي العار و المذلة ، الذين باعوا ضمائرهم للشيطان و أنفسهم للمتآمرين فاحترفوا طعن الوطن و إعمال ألسنتهم - النتنة - للنيل من استقراره و أمانه .... و لن يضيفوا للوطن إلا مزيدا من الفتن و لن يضيفوا للعباد غير مزيد من التجهيل و التدجين .

  
  
     
  
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