آلاف المعلمين في شيكاغو الأمريكية يبدأون إضرابا بسبب مطالب

Jeudi 17 Octobre 2019



الأناضول

- يبدأ نحو 25 ألف معلم في مدارس ولاية شيكاغو الأمريكية، الخميس، إضرابا عن العمل على خلفية خلافات حقوقية تطالب بها نقابة المعلمين.وأوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أن مدينة شيكاغو تقدّر مطالب المعلمين بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، وهو أمر "يفوق طاقتها".ويستعد مدرسو شيكاغو للإضراب مع بدء اليوم الدراسي، الخميس، بعد فشلهم في التوصل إلى عقد مع ثالث أكبر منطقة مدرسية في الولايات المتحدة.ومنذ أشهر حتى الأربعاء، ظل الطرفان يتفاوضان حول قضايا يراها المعلمون حقوقا لهم، تشمل الأجور والمزايا وسعة الشعبة المدرسية وعدد المعلمين.ويعد الإضراب المرتقب الأول منذ عام 2012، بحسب الوكالة الأمريكية، التي نقلت عن مطلعين على قطاع التعليم في المدينة أن تقليصا طرأ على ميزانيته خلال السنوات الماضية.ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين لن يتوجهوا اليوم إلى مقاعد الدراسة نحو 400 ألف، فيما سيشمل الإضراب إلغاء رحلات مدرسية ميدانية ودروس خصوصية، وغيرها من الأنشطة.