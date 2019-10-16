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''الموجات الإجابية تصل إلى المواطنين في الخارج و يطلقون مبادراتهم أيضا''

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
أيمن النوري - في نفس إطار حالة التفاؤل و الأمل التي تعيشها تونس، تفاعل التونسيون في الخارج و انطلقت عدة مجموعات في بلورة الأفكار و المبادرات المواطنية.


من بين الدعوات البارزة، حملة لفتح حسابات إدخار بالعملة الصعبة في مؤسسة البريد التونسي العمومية، يتولى على اثرها التونسيون من مختلف أصقاع العالم، تحويل جزء من مدخراتهم الموجودة في البنوك الأجنبية إلى حساباتهم التونسية، ليساهموا في دعم مخزون الدولة من العملة الصعبة و لتخفيف الضغط على الدينار و الرفع من قيمته.




في إنتظار تفاعل مؤسسة البريد التونسي مع الحملة لتبسيط الإجراءات عن بعد و تسريع نسقها، نرجو أن تستثمر الحكومة القادمة في حالة الوعي و الأمل و التفاؤل التي تجتاح الشعب، و أن تكون حكومة وطنية واعية بحجم المسؤولية، حكومة صدق و عمل و مثابرة و مكافحة حقيقية للفساد بعيداً عن الشعارات، غايتها الوحيدة تحسين الأوضاع و تطوير الخدمات العمومية، بما فيها تلك التي يعاني منها المواطنون بالخارج كالديوانة و القنصليات و الخطوط التونسية.



هي فرصة أخرى لبناء الثقة بين المسؤول و المواطن، نرجو أن تستمر وتتواصل، لأن بناء تلك الثقة المتبادلة شرط أساسي لتخطي الصعاب و مواجهة الأزمات .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191068

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h 14m |           
نبارك هذا وإن شاء الله بالتوفيق



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