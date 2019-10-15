رئيس الجمهورية الجديد ،''ما عندوش مشكلة مع الاسلام السياسي''

Mardi 15 Octobre 2019



لا أخفيكم سرا ، أن موقفي و تقييمي لأي شخصية سياسية ينبني قبل كل شيء على موقف الأخيرة من ما يسمى بالاسلام السياسي و الذي أعتبره قوة جذب الى الوراء و عامل فتنة و انقسام داخل أي مجتمع يتواجد فيه .رئيس الجمهورية الجديد ، صاحب البرنامج الأقتصادي و الاجتماعي : الشعب يريد !لا حرج لديه عند مساندته انتخابيا من طرف الاسلام السياسي بكل درجاته و تفرعاته ، كما لم يعبر مطلقا عن رفضه توظيف الدين في السياسة ، بل ربما كان هو في حد ذاته اسلامي متخفي وراء برنامج و شعارات فضفاضة بعيدة جدا عن واقع الحال ، لن تغني و لن تسمن من جوع .أعيد و أكرر أنه لا تونس و لا أي دولة عربية أو اسلامية ، بامكانها النجاح في تحولها الديموقراطي الحقيقي و لا تحقيق الاستقرار و التماسك المجتمعي ، قبل حل معضلة الاسلام السياسي بكل أطيافه من دون استثناء .و يتواصل النضال .