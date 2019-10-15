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رئيس الجمهورية الجديد ،''ما عندوش مشكلة مع الاسلام السياسي''

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
مرتجى محجوب


لا أخفيكم سرا ، أن موقفي و تقييمي لأي شخصية سياسية ينبني قبل كل شيء على موقف الأخيرة من ما يسمى بالاسلام السياسي و الذي أعتبره قوة جذب الى الوراء و عامل فتنة و انقسام داخل أي مجتمع يتواجد فيه .


رئيس الجمهورية الجديد ، صاحب البرنامج الأقتصادي و الاجتماعي : الشعب يريد !
لا حرج لديه عند مساندته انتخابيا من طرف الاسلام السياسي بكل درجاته و تفرعاته ، كما لم يعبر مطلقا عن رفضه توظيف الدين في السياسة ، بل ربما كان هو في حد ذاته اسلامي متخفي وراء برنامج و شعارات فضفاضة بعيدة جدا عن واقع الحال ، لن تغني و لن تسمن من جوع .

أعيد و أكرر أنه لا تونس و لا أي دولة عربية أو اسلامية ، بامكانها النجاح في تحولها الديموقراطي الحقيقي و لا تحقيق الاستقرار و التماسك المجتمعي ، قبل حل معضلة الاسلام السياسي بكل أطيافه من دون استثناء .

و يتواصل النضال .

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 191016

MedTunisie  ()  |Mardi 15 Octobre 2019 à 12h 48m |           
تسمية الإسلام السياسي تسمية مسمومة. الإسلام هو عمل و سلوك يومي غير منفصل عن الحياة اليومية

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 12h 34m |           
يا محجوب عالج نفسك قبل أن يستفحل معك المرض أكثر حينها لن ينفع معك أي علاج، ربما يصل بك الحال أن تهيم على وجهك داخل أروقة المدينة وأنت تهذي بما لا تدري والأطفال يرمونك بالحجارة والقوارير الفارغة

Sadiknew  (Tunisia)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 12h 21m |           
أعيد و أكرر أنه لا تونس و لا أي دولة عربية أو اسلامية ، بامكانها النجاح في تحولها الديموقراطي الحقيقي و لا تحقيق الاستقرار و التماسك المجتمعي ، قبل حل معضلة اليسار السياسي بكل أطيافه من دون استثناء

Kamelnet  (Tunisia)  |Mardi 15 Octobre 2019 à 12h 03m |           
وتواصل التبوهيم ...يا مستقل االرءيس الجديد ما عندوش افكار مسبقة علي الاطياف السياسية الموجودة في الشعب التونسي...قالك ساتعامل مع كلها بمنطقة المساوات والثقة ولمصلحت البلاد ....الي دفعلك الدولارات ضد الاسلام السياسي خسر ضد الشعب في ثلاثة انتخابات في شهر واحد😎



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