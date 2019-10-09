قيس سعيد ... بالديمقراطية سيمرّ ..

Mercredi 09 Octobre 2019



اطلقوا سراح نبيل القروي و هناك من يريد ارباك الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بأي شكل ،، من أكذوبة تكافؤ الفرص الى موضوع اختلاف الوضعيات بين حر و سجين .يبدو ان السيستام يلعب آخر أوراقه لانقاذ نفسه بعد نكبة الانتخابات التشريعية و لطخة الدور الاول للرئاسية ، و حالة التجييش و الانتقام من الشعب على اختياره بلغت الحضيض في الرداءة و الانحطاط ، انها لعبة المصالح و الامتيازات و العطايا و الصفقات و من الصعب ان يقبل هؤلاء المستكرشون و المتمعشون بالبقاء خارج السلطة و دوائر القرار بعد خسارة القصبة و قرطاج و باردو .قال قيس سعيد في حوار تلفزيوني على القناة الوطنية منذ انتصاره الأول أنه في وضع غير مريح بسبب وجود منافسه في السجن ، و اضاف رضا لينين أنهم يريدون ان يكون منافسهم طليقا ليكون الانتصار امام حقيقة و له معنى . و رغم وجود قناة نسمة التي تقوم بحملة الدعاية لنبيل القروي في انتهاك فاضح للقانون ووجود قناة الحوار التونسي التي تشن حملة تشويه شعواء ضد قيس سعيد و رغم امتناع قيس سعيد عن القيام بحملة انتخابية في موقف أخلاقي نبيل درءا أكذوبة عدم تكافؤ الفرص فإن نفس الأبواق مازالت تسعى للتشكيك في الانتخابات بل و صارت تطالب بتاجيلها .مشكلة هؤلاء انهم لم يفهموا رسالة الشعب التونسي في المواعيد الانتخابية السابقة ،، الشعب يريد التغيير و يريد وجوها جديدة و نظيفة و معاييره اصبحت اخلاقية و غير معني بالبرامج لانه شبع وعودا و كلاما مع تفشي الفساد و انهيار القيم .الشباب هو الذي قاد الثورة وهو الذي انتخب قيس سعيد وهاهو اليوم يتطوع للقيام بحملته الانتخابية .الشعب يريد حكومة تحارب الفساد في القصبة و رجل نظيف في قرطاج ، و لن تؤثر فيه ابواق الدعاية السوداء و لا اصوات كلاب حراسة السيستام الذي صار يسخر من خطابهم الفاشي .بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات أدانت اداء بعض وسائل الاعلام الخاصة بسبب عدم مهنيتها ، و مازال هؤلاء يمارسون تزييف الوعي و قلب الحقائق دون رادع قانوني و كأن البلاد تعيش حربا أهلية .قال الجنرال ديغول ؛ "الانتخابات الرئاسية هي لقاء رجل بشعب "،، و الشعب التونسي لن يسلم قصر قرطاج لمن تحوم حوله شبهات فساد و تعامل مع الصهاينة . لقد اختار الشباب قيس سعيد للقطع مع الماضي و من أجل أمل جديد في المستقبل .مهما مكروا ،، فإن الأستاذ قيس سعيد سيمرّ ،، بالديمقراطية سيمر. .كاتب و محلل سياسي