''النهضة الرقم الصعب .. و اللحم المقدد''

Vendredi 04 Octobre 2019



تتامل في خارطة الاحزاب السياسية على الساحة الوطنية ، فتجد حزب حركة النهضة قيدوم الاحزاب التونسية، يتجاوز عمرها 38 سنة منها 30 سنة غير معترفا بها. تهب رياح ديسمبر العظيم المفعمة بالحرية و الكرامة لتقتلع تاشيرة عملها في 1 مارس 2011، بعدما اثخنت الجراحات جسدها خلال محرقة التسعينات من القرن الماضي.تشهد الحركة ميلادا جديدا على وقع ثورة 17 ديسمبر و تنخرط في العملية السياسية بعد الثورة لتكون المعادلة الصعبة في كل المحطات الانتخابية.احاول فهم هذه الحركة على وقع الانتخابات التشريعية 2019، فألتجأ الى محرك قوقل و اضع اسم حزب حركة النهضة، فاتفاجا من الكم الهائل من المعلومات خلال فترة وجيزة و اغلبها حملة استهداف و شيطنة و ترهيب في الخارج كما الداخل و كأنها وباء المجتمع التونسي.انخرط الاعلام الخارجي في حملة شعواء على الحركة فقناة سكاي نيوز تعنون "البرلمان يرعب النهضة في تونس.. و تهديدات بالفوضى".قناة العربية تدشن حملة ممنهجة على الحركة، بانجاز فيلما و ثائقيا موجها تحت عنوان "غرف سوداء .. عودة التنظيم السري لحركة النهضة"، على الرغم و ان هذه "اللوبانة" التي لاكها المرتزقة من اشباه الاعلاميين و اشباه السياسيين سطر شهادة وفاتها محامي "مصطفى خذر"، في ظهور إعلامي ب21 دقيقة كانت كافية لتخرس هذه الالسن الى الابد.. لكن الله غالب قناة العربية تنفخ في الرماد، لعلها تظفر بقطعة لحم من جسد انهكته 3 عقود من الظلم تداول عليها نظامي بورقيبة و بن علي، ليتفنن الاخير في وضع الملح على الجراح ليجعل من لحم الضحايا قديدا مملحا.اما الجناح الاعلامي للسيستام" في الداخل فاعجز عن اختيار مقتطفات من حملته الشعواء نظرا لكثرة الدم الذي سال عند ذبح هذه الحركة، و التفنن في تمزيق جسدها، و هذه الهرسلة اعتذر قرائي الكرام على تمريرها لانها تحتوي على مشاهد صادمة.تغطي جريدة الشروق الحملة الانتخابية للقائمات بتونس، فنجد كل القائمات قامت بعرض برامجها على المواطنين في ظل شمس بازغة و عصافير تزقزق، الا ان هذا الجو الرائع كدر صفوه قائمة حركة النهضة التي تعرض راس قائمتها راشد الغنوشي الى شعار "ديقاج" من قبل المواطنين بسوق باب الفلة، لتواصل الجريدة استعمال لفظ "ديقاج" في مقالها "امام الغضب العارم من سكان منطقة سيدي البشير غادر اعضاء قائمة النهضة المكان. الشئ ذاته الا وهو رفع لافتة "ديقاج" حدث لقائمة النهضة في كل من الزهروني و سيدي حسين و غيرها من الاحياء الشعبية التابعة لمنطقة تونس 1". لم تكتفي هذه الجريدة بجرد كل مناطق تونس بل استحضرت في ختام تغطيتها لنشاط قائمة الحركة بسوق "نهج المر بباب منارة" الذي بدوره قام بالواجب تجاه هذه القائمة.بهذه المرارة على قياس نهج المر نهشت هذه الجريدة الصفراء صاحبة شعارالاولى انتشارا في تونس.. الاولى في التشهير و في تلميع نظام الاستبداد.. لتغنم من قطعة قديد مملح.ليواصل اعلام "السيستام" نهش جسد الضحية، فنجد في قناة الحوار احسن مائدة شهية للتفنن في لحم هذه الحركة، اذ يتداول على نهشها كرونيكارات نذكر منهم، بوغلاب يزبد و يرغب و نظرا للملح الزائد في اللحم المقدد تراه "كشاكشو خارجة"، اما ميا فتستعين بنهش القديد الصعب على اضراسها بوضع كمية من الشتيمة الممزوجة بمرض الكراهية "نهضافوبيا" لعلها تظفر بقطعة تسد رمقها، لنجد لطفي العماري نصب الحداد بلباسه الاسود عاقدا العزم و ممنيا نفسه على ان تكون نهشته لهذا الجسد اعلان وفاة هذه الحركة.لتتوالى التصريحات الاقصائية و العدوانية على حركة النهضة هذه المرة من احزاب "السيستام"و التي كانت في وقت قريب تتودد اليها منها:حزب نداء تونس: يعلن انفصاله النهائي عن النهضة، معللا ذلك بان التحالف السابق معها كانت نتائجه وخيمة على الحزب ليجعل منها شماعة لصراعاتهم المصلحية الضيقة التي اجتمعوا عليها ذات اعتصام الروز بالفاكهة بباردو سنة 2013.حزب قلب تونس: يرفض التحالف مع النهضة بل اكثر من ذلك يتهمونها بانها السبب في احتجاز مرشحهم نبيل القروي، و انها تريد الدفع بالبلاد نحو الفوضى من خلال تلويث المناخ الانتخابي.اتدرون من هو حزب قلب تونس؟ انه حزب تفرخ عن حزب نداء تونس لصاحبه نبيل القروي القابع وراء القضبان بتهمة الفساد و التهرب الضريبي، و الذي سخر قناته سابقا بوقا اعلاميا لايصال نداء تونس الى سدة الحكم في 2014. اما اليوم شعاره من كان يعبد الباجي فالباجي قد مات و من يعبد نبيل فنبيل حي يرزق بقناة تصرخ ليلا نهارا باسمه، و بجمعية "يرحم خليل" المتلحفة بالمليارات و التي بدات تتكشف مصادرها، التي تقول معلومات شبه متاكدة انها اموال صادرة من عراب الثورات المضادة الاماراتي محمد بن زايد. ليستهدف هذا الحزب بذلك شريحة من مجتمع تونسي وقع ضحية التهميش الذي مورس عليه طيلة فترات الاستبداد. و ليكمل نبيل القروي ما تركه "بوه الحنين" راميا بفتات المقرونة للتونسيين الذين اذلتهم الخصاصة، كل ذلك من أجل الوصول الى عرش قرطاج. وينثر في المقابل ملياراته للصهاينة قصد معاضدته للوصول الى مبتغاه. وبذلك يكون قد قام ليس فقط بتلويث المناخ الانتخابي بل بتلويث كامل مناخ الوطن.أريد أن أسأل مهدي جمعة صاحب حزب البديل، الذي صرح لا مستقبل للاسلام السياسي في تونس و لن يتحالف مع النهضة لا حاضرا و لا مستقبلا.. لماذا اذا تحالفتم مع النهضة سابقا؟ و من اتى بكم الى الحكم فترة الترويكا بعدما كنتم نكرة؟. اجيب نيابة عنكم انها النهضة هي التي اعطتكم فرصة اكبر من حجمكم، فما كان منكم الا عض اليد التي امتدت اليكم. "و الله تستاهل النهضة الي يجرالها" عذرا قرائي الكرام على استعمالي اللهجة الدارجة.حزب افاق تونس يدعو الاحزاب التي لن تتحالف مع النهضة الى توقيع اتفاق سياسي... انصح الاحزاب ان لا تصغي لافاق تونس و هي التي مدت يدها سابقا في يد النهضة لتغنم بحصة في الحكومة اكبر بكثير من حجمها الحقيقي.أواصل جرد بعض الامثلة، لكن للاسف هذه المرة، ممنوعة على اصحاب القلوب الضعيفة، اتعلمون لماذا؟ النهشة هذه المرة اتت من داخل ابناء هذه الحركة، حيث نجح اعلام "السيستام" في اختراقها، عند ترويجه لفيديو يبين رئيس حركتها موجود في جلسة فنية دون التثبت من المناسبة، لتنهال على رمزها شتى انواع السب وصل بهم الامر لإخراجه من الملة. و هذا لعمري اشد انواع النهش في وقت عصيب، يتطلب من ابناء الحركة التكاتف و الترفع عن السجالات الواهية و التركيز على موعد 6 أكتوبر 2019، التي تقول عدة استطلاعات انها ستكون معركة كسر العضام بين النهضة وقلب تونس.و الامر شتان بين الحزبين، فحزب حركة النهضة الذي كرس نضالات ابناءها و قدم قرابين من خيرة شبابها، لتبقى تونس حرة منيعة، والتي اسهمت منذ 2011 على تعليم الساحة كيف تنتصر و تنهزم، و القبول بالهزيمة و الانتصار هو احد دعائم عملية الانتقال الديمقراطي، كما انها علمت المشهد السياسي كيف يمكن للأحزاب العمل تحت الضغط العالي و القصف الاعلامي و التشويه الواسع.اما حزب قلب تونس الذي يقبع مؤسسه وراء القضبان و المتهم بالفساد و التهرب الضريبي، تتواتر علينا تسريبات شبه مؤكدة من تورطه في تلقي اموال من الامارات، و من توقيعه عقدا بقيمة 3 مليون دينار مع شركة اللوبيينغ الكندية صاحبها ضابط مخابرات صهيوني، قصد الانتفاع بدعم خارجي من الرئيس الامريكي و الرئيس الروسي لتتويجه على عرش قرطاج.اذا الخيار المطروح على الشعب التونسي يوم 6 أكتوبر 2019 بين حزب حركة النهضة الذي قدم دروسا في التضحيات و التنازل و إيثار الوطن على الحزب، قصد إيصال انتقالنا الديمقراطي الى بر الأمان، و ضمان عزة و مناعة تونس، و بين حزب قلب تونس الذي ينوي من كل ما سبق بيع تونس في سوق النخاسة.الامر بين ايديكم اما ان تكونوا عزا لوطنكم و ذخرا لها و سدا يمنع كل الايادي المتطاولة بل يشلها و يبترها، او أن تكونوا عبيدا في سوق النخاسة لا قدر الله.كما اتوجه الى اصحاب اللحم المقدد ابناء حركة النهضة، باستنهاض هممهم و اكمال ما بدأوه من تضحيات، لجعل يوم 6 اكتوبر 2019، تاريخ نجاة الغزالة، تونس الخضراء، من نهش الضباع، و بذلك تكونون قد سطرتم درسا لمريومة ابنة الوطن، و التي نذرت صوتها لمن لا صوت لهم، بلسان فصيح، و بكل فخر و اعتزاز، تقدمه في المحافل الدولية عنوانه "النهضة الرقم الصعب.. و اللحم المقدد".