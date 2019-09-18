لطفي المرايحي يعلن دعمه لـ''سعيّد'' في الإعادة

Mercredi 18 Septembre 2019
الأناضول - تونس/ يسرى ونّاس - أعلن المرشح الرئاسي التونسي، لطفي المرايحي، الثلاثاء، دعمه المرشح قيس سعيّد (مستقل)، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، ليكون المرشح الثالث الذي يتخذ الخطوة.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره المرايحي، مرشح حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" (اشتراكي)، عبر صفحته الرّسمية بموقع "فيسبوك".
ويأتي موقف المرشح الخاسر عقب إعلان هيئة الانتخابات التونسية، تصدر سعيّد الدور الأوّل للاقتراع بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" (ليبرالي) بـ15.58 بالمائة، وفق نتائج أولية رسمية.
وقال المرايحي: "نحن أمام مرشحين للدور الثّاني، ولا يمكنني أن أختار نبيل القروي، ورغم أني غير مطلع اطلاعا تامًا على مشروع قيس سعيد، ولكني أنحاز إليه باعتباره من نفس الشق الذّي أنتمي إليه، وهو الشق الثوري الذّي يريد التغيير والخروج عن المنظومة السائدة".
وتابع: "التقيته (سعيد) مرة واحدة في حياتي، ولمست فيه الإنسان النظيف والبسيط المنتمي إلى عامة الشعب، وأنا لا يمكنني إلا مساندة إنسان نظيف وثوري".
واعتبر المرايحي أنّ "النتائج التّي أفرزتها الانتخابات الرئاسية في تونس ممتازة جدّا".
وحصل المرايحي على 6.56 بالمئة من أصوات الناخبين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أيضا دعمه لـ"سعيّد"، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة.
بدوره، أعلن المرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الإثنين، أنه سيدعم سعيّد في الدور الثاني، في حال مروره.
وتنافس الأحد، 24 مرشحا بالدور الأول للانتخابات الرئاسية، على اقتطاع تذكرة العبور نحو قصر قرطاج.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره المرايحي، مرشح حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" (اشتراكي)، عبر صفحته الرّسمية بموقع "فيسبوك".
ويأتي موقف المرشح الخاسر عقب إعلان هيئة الانتخابات التونسية، تصدر سعيّد الدور الأوّل للاقتراع بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" (ليبرالي) بـ15.58 بالمائة، وفق نتائج أولية رسمية.
وقال المرايحي: "نحن أمام مرشحين للدور الثّاني، ولا يمكنني أن أختار نبيل القروي، ورغم أني غير مطلع اطلاعا تامًا على مشروع قيس سعيد، ولكني أنحاز إليه باعتباره من نفس الشق الذّي أنتمي إليه، وهو الشق الثوري الذّي يريد التغيير والخروج عن المنظومة السائدة".
وتابع: "التقيته (سعيد) مرة واحدة في حياتي، ولمست فيه الإنسان النظيف والبسيط المنتمي إلى عامة الشعب، وأنا لا يمكنني إلا مساندة إنسان نظيف وثوري".
واعتبر المرايحي أنّ "النتائج التّي أفرزتها الانتخابات الرئاسية في تونس ممتازة جدّا".
وحصل المرايحي على 6.56 بالمئة من أصوات الناخبين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أيضا دعمه لـ"سعيّد"، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة.
بدوره، أعلن المرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الإثنين، أنه سيدعم سعيّد في الدور الثاني، في حال مروره.
وتنافس الأحد، 24 مرشحا بالدور الأول للانتخابات الرئاسية، على اقتطاع تذكرة العبور نحو قصر قرطاج.
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Par:belfahem (Tunisia )
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