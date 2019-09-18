الى قيادات النهضة و قواعدها

Mercredi 18 Septembre 2019



عدم مرور مرشح النهضة الاستاذ عبد الفتاح مورو الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية و بغض النظر عن صحة الخيار في المنطلق من عدمه ، انما في العمق ،هو نتيجة حتمية لانكفاء الحركة على نفسها و عجزها عن استقطاب شرائح أخرى من المجتمع التونسي ،بل الادهى لها ،خسارة نسبة من المتعاطفين معها في كل مرحلة انتخابية شاركت فيها .فشل النهضة في الرئاسيات ليس كارثيا و لا هو نهاية العالم ، بل عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم .ان مشكلة حركة النهضة ليست في قيادتها الحالية أو في إدارة الخلافات داخلها أو في نقص الكفاءات صلبها ، بل هي اساسا و في رأئي المتواضع كملاحظ دقيق و لصيق ، تتمثل في عجز الحركة عن التحول من حزب " اسلامي" متقوقع على نفسه غير قادر على الاستقطاب من خارجه لحزب تونسي مدني محافظ ، يمكن ان يستهدف أوسع شريحة مجتمعية تونسية ، الا و هي شريحة التونسيات و التونسيين المحافظين بما فيهم من يمكن ان يشوب مظهرهم أو تصرفاتهم ما قد يوحي بانحلال أو تسيب لا يلغي بالضرورة قناعاتهم المحافظة .حزب محافظ لا يمنع من التصدي لأي مشروع قانون يناقض احكاما قطعية في الاسلام و لا يمنع من اقتراح تفعيل لصندوق زكاة على سبيل الذكر لا الحصر و لكنه لا يضفي صفة اسلامي على اجتهادات بشرية محضة تتطلبها البرامج و الرؤى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ...حزب ديموقراطي و محافظ ملتزم بما نصت عليه فصول دستور 2014 من حقوق و حريات و استقلال قضاء و اعلام ،و معتز بمرجعية الدولة و ليس الحزب، الاسلامية .اذا فالمسألة تتجاوز الانتخابات الرئاسية أو التشريعية الحالية لتشمل هيكلة و مرجعية جديدتان ، تحرران الحركة من ضغوطها الداخلية أو الخارجية و تملئان فراغا رهيبا في وسط اليمين المحافظ .بطبيعة الحال ، مع ضرورة السعي لتحرير المجلس الاسلامي و مفتي الجمهورية من التبعية للحكومة و لرئاسة الجمهورية ، ليمثلا مرجعية علمية و سلطة معنوية في المجال الديني .امضوا في هذا الطريق ، و بحول الله ستنتصرون و ينتصر معكم الوطن حتى لا أقول امة الاسلام بصفة عامة و ان كان على المدى المتوسط أو البعيد .وطن و تجربة ديموقراطية فتية في حاجة لاحزاب كبرى تتحمل مسؤولية السلطة و قادرة على الصمود و رفع تحديات و مواجهة صعاب لن يقدر عليها السياسيون المستقلون .ناشط سياسي مستقل