أزلام ، أيتام، و إعلام ساقط!!!.‎

Mercredi 28 Août 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..
سقط الإعلام مرة أخرى في اختبار الحيادية و المهنية، سقط سقوطا مدويا فاضحا ، و تبين أنه موجّه فقط لمن يدفع أكثر، السياحة الحزبية ، و السياحة الإعلامية هي الموضة الأكثر رواجا في تونس، هنا الميركاتو ،هنا تبييض الإرهاب، تبييض الأموال، تبييض المشبوهين، ما عليك إلا أن تدفع، و نحن نتكفّل بالباقي، أكاد أجزم أن كل العابرين من قنوات الصرف الصحي، تسرّبوا من المجاري الإعلامية، لم تكن التسمية إعتباطية، فالإعلام، إعلام العار، إعلام عبد الوهاب عبد الله، مازال لم يتطهّر من خيانته و من الدنس الذي إعتراه، مازال بعيدا عن رسالته و واجبه تجاه متابعيه، إعلام يتجه إلى اللبننة( نسبة إلى لبنان) ، و الطائفية ، إلى التغوّل و الإنغلاق ( لوبي)
ليس الأمر متعلقا بالتدجين كما يذهب إلى ذلك أصحاب نظرية المؤامرة، و ليس الأمر متعلقا أيضا بالتضييق على الحريات كما يروّح إلى ذلك إعلام التظليل، و التطبيل، إنما الأمر أكثر بساطة و وضوحا ، و هو الإلتزام بالقانون لا غير، القانون الذي يجعلك متساويا مع غيرك لا أكثر، و لا أقل..
اللهم لا شماتة في أحد، و لكننا نشعر بالضيم و الظلم و ينمو فينا الإحساس بالإحتقان إذا رأينا القانون مع محمد و ضد محمد...
لا يمكن أن نضع الإعلام و الإعلاميين كلهم في سلة واحدة، هناك دائما من هو أكثر حيادا و أكثر مهنية، و أكثر إلتزاما بقضايا الناس، و ليس بقضايا الأفراد و الأحزاب، الإعلام المنحاز لعموم الناس، هو الإعلام الناجح، الإعلام القريب، الإعلام الصادق، الإعلام الهادف
إعلامنا للأسف، اِنتهج سياسة التبعية ، و التهافت و التملّق بدل التألّق، فبقي منحازا... فكانت خسارته مضاعفة، و سقوطه مدويا.. سقوط ما بعده قيام...
سقط الإعلام مرة أخرى في اختبار الحيادية و المهنية، سقط سقوطا مدويا فاضحا ، و تبين أنه موجّه فقط لمن يدفع أكثر، السياحة الحزبية ، و السياحة الإعلامية هي الموضة الأكثر رواجا في تونس، هنا الميركاتو ،هنا تبييض الإرهاب، تبييض الأموال، تبييض المشبوهين، ما عليك إلا أن تدفع، و نحن نتكفّل بالباقي، أكاد أجزم أن كل العابرين من قنوات الصرف الصحي، تسرّبوا من المجاري الإعلامية، لم تكن التسمية إعتباطية، فالإعلام، إعلام العار، إعلام عبد الوهاب عبد الله، مازال لم يتطهّر من خيانته و من الدنس الذي إعتراه، مازال بعيدا عن رسالته و واجبه تجاه متابعيه، إعلام يتجه إلى اللبننة( نسبة إلى لبنان) ، و الطائفية ، إلى التغوّل و الإنغلاق ( لوبي)
ليس الأمر متعلقا بالتدجين كما يذهب إلى ذلك أصحاب نظرية المؤامرة، و ليس الأمر متعلقا أيضا بالتضييق على الحريات كما يروّح إلى ذلك إعلام التظليل، و التطبيل، إنما الأمر أكثر بساطة و وضوحا ، و هو الإلتزام بالقانون لا غير، القانون الذي يجعلك متساويا مع غيرك لا أكثر، و لا أقل..
اللهم لا شماتة في أحد، و لكننا نشعر بالضيم و الظلم و ينمو فينا الإحساس بالإحتقان إذا رأينا القانون مع محمد و ضد محمد...
لا يمكن أن نضع الإعلام و الإعلاميين كلهم في سلة واحدة، هناك دائما من هو أكثر حيادا و أكثر مهنية، و أكثر إلتزاما بقضايا الناس، و ليس بقضايا الأفراد و الأحزاب، الإعلام المنحاز لعموم الناس، هو الإعلام الناجح، الإعلام القريب، الإعلام الصادق، الإعلام الهادف
إعلامنا للأسف، اِنتهج سياسة التبعية ، و التهافت و التملّق بدل التألّق، فبقي منحازا... فكانت خسارته مضاعفة، و سقوطه مدويا.. سقوط ما بعده قيام...
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
22°
|22°
|% 94
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|22°-22
|29°-24
|30°-25
|30°-24
|30°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 90 147) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 582) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 960) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 679) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 563) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 54 003) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 579) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 792) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 740) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 651) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 281) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 009) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 788) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 799) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 307) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 956) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 40 007) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 410) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 696) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 340) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:Sly (Tunisia )
Sur: ''العلاّمة'' مطيراوي: ندمت كثيرا لأنني في 2011 عرّفت يوسف الشاهد بالمشهد السياسي والسياسيين في تونس