اليمن.. الحوثيون يعلنون تعيين سفير لهم في إيران

Samedi 17 Août 2019



الأناضول

- أعلنت جماعة الحوثيين، السبت، تعيين سفير لها في إيران، في إشارة إلى اعتراف طهران بالجماعة.وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر: "إن قرارا جمهوريا من المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، صدر بتعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيران".وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (غير معترف بها دوليا)".وتعد إيران المتهمة بتقديم الدعم للحوثيين، ثاني دولة تستقبل سفيرا معينا من الحوثيين بعد حكومة بشار الأسد في سوريا.