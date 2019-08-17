Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Alachan Chouk Illi Filward  

يستكثرون على اتحادنا العريق حتى مجرد السؤال !

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
مرتجى محجوب

لن يشارك في الانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة ، لا بصفة مباشرة و لا غير مباشرة مخيرا النأى بنفسه عن التجاذبات و الصراعات السياسية ليبقى كما عهدناه شامخا ،وازنا و صاحب قول و فصل في كل ما يهم الشان الوطني البارحة ، اليوم و غدا .


خدمة الاتحاد لهذا الوطن و مربع تحركه لا يحدده حزب و لا منظومة و خصوصاً اذا كانت فاشلة بكل المقاييس .

الاتحاد و في بادرة تذكر فتشكر , يطرح مجموعة من الاسئلة الوجيهة و العميقة و المباشرة على جميع الاحزاب و المترشحين من اجل اعانة عموم الشعب الكريم على حسن الاختيار وفق ظوابط علمية و منطقية .

ما راعني الا و البعض و الحقيقة تقال من النهضاويين أو المحسوبين عليهم ، يستكثرون على الاتحاد حتى مجرد السؤال و كأنهم لا يريدون انارة الظلام و يلوكون شعبوياتهم الممجوجة من قبيل :" اش دخل الاتحاد "و "الاتحاد خرب البلاد "و "حاسبنا على الانخراطات" و غير ذلك من الترهات التي و ان دلت على شيء فانما تدل على عداء دفين لمنظمة وطنية جامعة لولاها لربما وقع بيع البلاد برمتها و تخفيض مرتبات الموظفين للنصف بدعوى تقشف و ظروف اقتصادية صعبة يتحمل مسؤوليتها اساسا احزاب حاكمة ستزعجها بطبيعة الحال اسئلة الاتحاد .

عاش الاتحاد العام التونسي الشغل قلعة صامدة من قلاع النضال الوطني و عاشت تونس أبد الدهر منيعة و عصية .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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