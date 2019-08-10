لندن: عطل فني وراء انقطاع الكهرباء ''الكبير''

Samedi 10 Août 2019
الأناضول - لندن - قال مشغلو شبكة الكهرباء البريطانية، السبت، إن "انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على مليون شخص، وتسبب في فوضى بحركة السفر، كان بسبب عطل فني، ولم يكن نتيجة هجوم سيبراني".
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم شركة "ناشيونال غريد" دنكان بيرت، التي تدير الشبكة الكهربائية في العاصمة لندن.
وقال بيرت إن "انقطاع التيار الكهربائي، الجمعة، حدث عندما تعطلت محطتان للطاقة في وقت واحد تقريبا، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض أجزاء البلاد من أجل الحفاظ على الباقي"، بحسب قناة "سكاي نيوز" المحلية.
وأضاف أن الشركة واثقة تماما من عدم وجود عمل تخريبي أو هجوم سيبراني متعلق بهذا الشأن.
وأوضح المسؤول البريطاني أن فقدان محطتين للطاقة كان حدثا نادرا جدا، وآخر واقعة مماثلة كانت في عام 2008.
وأصاب انقطاع التيار مناطق واسعة من بريطانيا، ما أدى إلى تعطل إشارات المرور وتوقف القطارات التي تعمل بالكهرباء.
وتمت استعادة الكهرباء في غضون 90 دقيقة، لكن عديد من المسافرين علقوا في القطارات لساعات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم شركة "ناشيونال غريد" دنكان بيرت، التي تدير الشبكة الكهربائية في العاصمة لندن.
وقال بيرت إن "انقطاع التيار الكهربائي، الجمعة، حدث عندما تعطلت محطتان للطاقة في وقت واحد تقريبا، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض أجزاء البلاد من أجل الحفاظ على الباقي"، بحسب قناة "سكاي نيوز" المحلية.
وأضاف أن الشركة واثقة تماما من عدم وجود عمل تخريبي أو هجوم سيبراني متعلق بهذا الشأن.
وأوضح المسؤول البريطاني أن فقدان محطتين للطاقة كان حدثا نادرا جدا، وآخر واقعة مماثلة كانت في عام 2008.
وأصاب انقطاع التيار مناطق واسعة من بريطانيا، ما أدى إلى تعطل إشارات المرور وتوقف القطارات التي تعمل بالكهرباء.
وتمت استعادة الكهرباء في غضون 90 دقيقة، لكن عديد من المسافرين علقوا في القطارات لساعات.
En continu
- Hier 21:23 إلى سي علي : لكم مَلفّاتكم و لنا ملفّاتنا..
- Hier 21:01 عندما يورط علي العريض نفسه و حركته ...
- Hier 20:56 محسن مرزوق يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية
- Hier 20:26 سيف الدين مخلوف يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 20:24 قيس سعيّد يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 14:49 رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي
- Hier 14:11 وفاة حاج تونسي أصيل ولاية نابل وعمره 72 سنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:19
|16:12
|12:32
|05:32
|03:54
|
35°
|35°
|% 30
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|35°-24
|39°-24
|39°-24
|34°-25
|32°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 505) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 542) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 643) كلات بعضها ..
( 66 357) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 020) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 456) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 905) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 471) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 000) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 937) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 778) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 852) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 911) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 920) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 430) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 873) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 518) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 149) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 146) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 089) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:mandhouj (France )
Sur:اليوم السابع المصري: الشعب مع عبد الكريم الزبيدى.. والانتخابات ستكتب شهادة وفاة النهضة