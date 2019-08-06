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النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
مرتجى محجوب


الشيء المؤكد هو ان النهضة تسعى للمراهنة على الجواد الرابح و تحاول بكل الطرق ان تتفادى معاداة رئيس الجمهورية القادم الذي و الحق و المنطق يقال لن يخرج عن دائرة اسمين أو ثلاثة اسماء على اقصى تقدير ، لا داعي في ذكرهم تفاديا للبروباغندا ...


أقول لكم منذ الآن ان حركة النهضة لن تعلن يوم غد عن مرشحها للرئاسة بل ستعلن عن دعمها لمرشح من خارج الحركة دون تحديده بالتدقيق و ذلك في انتظار استكمال الترشيحات التي تامل ان تتم و خصوصاً بالنسبة للمرشحين البارزين في اقرب وقت ممكن حتى تتسنى المفاوضة و المقايضة باكثر اريحية و أوسع مساحة و مجال .

لكن يبدو ان السيد الزبيدي على سبيل الذكر لا الحصر و الذي يعلم جيدا طبيعة مناصريه و ناخبيه المحتملين ، لا يرغب في الدعم العلني لحركة النهضة و الذي قد يقلص حظوظه بصفة جدية ، فاختار ربما تقديم ترشحه في اخر لحظة بعد أن تضطر النهضة لاعلان مرشحها من ضمن المترشحين الحاليين .

كما ان النهضة في المقابل، تدرك حظوظ الزبيدي القوية و لاجل ذلك و كما قلت اعلاه فانها لن تعلن عن مرشحها الا بعد اعلان السيد عبد الكريم عن ترشحه و الارجح انها ستسانده بدون شروط و ستجازف بامكانية رفض الزبيدي العلني لدعم النهضة و ما يخلفه الأمر من اصرار جسيمة على المستويين المادي و المعنوي لا تحتمل .
النهضة في وضعية حرجة جدا ، اوصلت نفسها إليها نتيجة حساباتها السياسوية الضيقة و خوفها و ترددها كدابها منذ تسلمها الحكم في 2011 و عدم جراتها في التحول لحزب مدني تونسي ديموقراطي محافظ ، يتقبله غالبية التونسيين و التونسيات و يملء فراغا شاسعا في وسط اليمين المحافظ .
كما لن اخوض في احتمالات اختيار النهضة لمرشح داخلي او ترك المبادرة لانصارها لأنها و بدون اطالة خيارات خاسرة على طول الخط .

الخيار الوحيد و حبل النجاة للنهضة هو في اختيار مرشح من خارج الحركة يحمل مشروعا موثقا و سابقا لنهضة مدنية ديموقراطية و محافظة ، تتبناه الحركة و تلتزم بتفعيله عبر مشاريع قوانين واضحة و عملية يقتنع بها و يصدقها غالبية التونسيين و التونسيات و تساهم في تطبيع الحياة السياسية التونسية و في افراز رئاسة جمهورية تستكمل مرحلة التاسيس الانتقالية و تساهم في افراز اغلبية برلمانية و في تشكيل حكومة قوية و تسحب البساط من تحت اقدام اعداء الوطن في الداخل و الخارج ممن يلعبون على وتر الخلافات و النزاعات بين ما يسمى بالاسلاميين و العلمانيين بكل خبث و دهاء و تسخير للامكانيات الضخمة المادية و البشرية .

و تاكدوا في الأخير ، ان كل ما كتبته ليس ضد النهضة أو في صالحها و ليس ضد أي مرشح للرئاسة أو في صالحه ، بل بوصلتي دائما كانت و لازالت مصلحة وطني تونس ، مفخرة و رائدة العرب و المسلمين .

و الله ولي التوفيق و الحمد لله رب العالمين .

  
  
     
  
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