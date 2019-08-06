النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...

Mardi 06 Août 2019



الشيء المؤكد هو ان النهضة تسعى للمراهنة على الجواد الرابح و تحاول بكل الطرق ان تتفادى معاداة رئيس الجمهورية القادم الذي و الحق و المنطق يقال لن يخرج عن دائرة اسمين أو ثلاثة اسماء على اقصى تقدير ، لا داعي في ذكرهم تفاديا للبروباغندا ...أقول لكم منذ الآن ان حركة النهضة لن تعلن يوم غد عن مرشحها للرئاسة بل ستعلن عن دعمها لمرشح من خارج الحركة دون تحديده بالتدقيق و ذلك في انتظار استكمال الترشيحات التي تامل ان تتم و خصوصاً بالنسبة للمرشحين البارزين في اقرب وقت ممكن حتى تتسنى المفاوضة و المقايضة باكثر اريحية و أوسع مساحة و مجال .لكن يبدو ان السيد الزبيدي على سبيل الذكر لا الحصر و الذي يعلم جيدا طبيعة مناصريه و ناخبيه المحتملين ، لا يرغب في الدعم العلني لحركة النهضة و الذي قد يقلص حظوظه بصفة جدية ، فاختار ربما تقديم ترشحه في اخر لحظة بعد أن تضطر النهضة لاعلان مرشحها من ضمن المترشحين الحاليين .كما ان النهضة في المقابل، تدرك حظوظ الزبيدي القوية و لاجل ذلك و كما قلت اعلاه فانها لن تعلن عن مرشحها الا بعد اعلان السيد عبد الكريم عن ترشحه و الارجح انها ستسانده بدون شروط و ستجازف بامكانية رفض الزبيدي العلني لدعم النهضة و ما يخلفه الأمر من اصرار جسيمة على المستويين المادي و المعنوي لا تحتمل .النهضة في وضعية حرجة جدا ، اوصلت نفسها إليها نتيجة حساباتها السياسوية الضيقة و خوفها و ترددها كدابها منذ تسلمها الحكم في 2011 و عدم جراتها في التحول لحزب مدني تونسي ديموقراطي محافظ ، يتقبله غالبية التونسيين و التونسيات و يملء فراغا شاسعا في وسط اليمين المحافظ .كما لن اخوض في احتمالات اختيار النهضة لمرشح داخلي او ترك المبادرة لانصارها لأنها و بدون اطالة خيارات خاسرة على طول الخط .الخيار الوحيد و حبل النجاة للنهضة هو في اختيار مرشح من خارج الحركة يحمل مشروعا موثقا و سابقا لنهضة مدنية ديموقراطية و محافظة ، تتبناه الحركة و تلتزم بتفعيله عبر مشاريع قوانين واضحة و عملية يقتنع بها و يصدقها غالبية التونسيين و التونسيات و تساهم في تطبيع الحياة السياسية التونسية و في افراز رئاسة جمهورية تستكمل مرحلة التاسيس الانتقالية و تساهم في افراز اغلبية برلمانية و في تشكيل حكومة قوية و تسحب البساط من تحت اقدام اعداء الوطن في الداخل و الخارج ممن يلعبون على وتر الخلافات و النزاعات بين ما يسمى بالاسلاميين و العلمانيين بكل خبث و دهاء و تسخير للامكانيات الضخمة المادية و البشرية .و تاكدوا في الأخير ، ان كل ما كتبته ليس ضد النهضة أو في صالحها و ليس ضد أي مرشح للرئاسة أو في صالحه ، بل بوصلتي دائما كانت و لازالت مصلحة وطني تونس ، مفخرة و رائدة العرب و المسلمين .و الله ولي التوفيق و الحمد لله رب العالمين .