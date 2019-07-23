أيمن عبد النور : أتعرض للاستهداف من الإعلام التونسي لاني لا اشتري الصحفيين المرتزقة

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - عبر اللاعب التونسي أيمن عبد النور عن غضبه الشديد مما وصفه التهجم الذي يتعرض له من قبل وذلك بعض نشر خبر عنه بعنوان مستفز يشير الى انه تسبب في هدف في مرمى فريقه الجديد في اول مباراة له معه.
وقال عبد النور انه يتعرض للتهجم من بعض الاعلاميين المرتزقة لانه لا يعطيهم اموالا "ومايخلصش عليهم فطورات".
وكتب ايمن عبد النور في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" بقاو لوجو عليا من بلاصة لبلاصة رد بالكم تبطلو صنعتكم هاذي خاصة طريقة صياغة العناوين ...انتم تعرفو واني نعرف مليح كيفاش تصير صياغة العنوانين وشكون الناس الى تهبط عنوانين كيف هكه والقصد واحد وهو مواصلة تحطيم أيمن عبد النور ولد تونس بصفة عامة ولد النجم الساحلي ولد الساحل ولد سوسة بصفة خاصة لأنو أيمن عبد النور ميحبش الظهور في الإعلام لانو لاهي يخدم على روحو سنوات كاملة في 7 جمعيات كبار بداية بالنجم الساحلي فريقي الأم ولانو أيمن عبد النور ميعطيش هدايا للصحافين وميدخلش تحت سقف الابتزاز لتلميع الصورة لانو الحمد لله تاريخي معروف ولا يستحق اقلام مأجورة للكتابة عليه والحملات هاذي مصادرها معروفة وتجاوزت الحد وصولا للاستهزاء والشماتة الى مهيش من صفات الرجال ولا تتماشي مع اخلاقيات المهنة.
اني منيش ضد النقد لكن اني ضد الطريقة هاذي ومنهج التحطيم الذي يسعي اليه البعض لاني محسوب على فريق معين الى نفتخر بيه برشا والأسلوب هذا لاعلاقة له بكرة القدم لأنو التراكمات كثيرة برشا ووقت اني في أوج العطاء ونسجل الاهداف ورافع راية بلادي في اقوي البطولات الأوروبية والتظاهرات الرياضية الكبيرة منشوفوش حتي كلمة باهية وفي اول سقوط يستغل البعض الفرصة لمهاجمتي والسبب واضح انو اني منخلصش فطورات ومنعطيش فلوس لبعض الصحفيين المرتزقة مع إحترامي للشرفاء منهم ولأني كما وضحت إبن النجم الساحلي الى بالمناسبة هاذي نوجه التحية لجمهور النجم الساحلي على الدعم المعنوي الكبير في كل المحطات الى لعبت فيها وصولا لغاية اليوم .
عمرنا لباش نقدمو بمثل هذه التصرفات والطرق المقرفة والاصطياد في المياه العكرة والتعليق هذا باش برشا ناس تعرف حقيقة الناس الى تحارب في أيمن عبد النور لمجرد تطحيمه منذ سنوات عكس ما يقع في بلدان شقيقة من دعم أي سفير لصورة بلاده ...لكن نوعدكم انو الكلام هذا يقويني ومسألة وقت يرجع أيمن عبد النور خير من قبل لانو ثيقي في ربي كبيرة ثم في امكانياتي وإن شاء الله تبطلو من صنعتكم خاطرها صنعة الى معندوش صنعة وبربي كان موزاييك للبيع مستعد نشريها على الأقل نساهم في تنظيف قسم الرياضة من المرتزقة والمتمعشين إلى نعرفهم مليح والسلام .
وقال عبد النور انه يتعرض للتهجم من بعض الاعلاميين المرتزقة لانه لا يعطيهم اموالا "ومايخلصش عليهم فطورات".
وكتب ايمن عبد النور في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" بقاو لوجو عليا من بلاصة لبلاصة رد بالكم تبطلو صنعتكم هاذي خاصة طريقة صياغة العناوين ...انتم تعرفو واني نعرف مليح كيفاش تصير صياغة العنوانين وشكون الناس الى تهبط عنوانين كيف هكه والقصد واحد وهو مواصلة تحطيم أيمن عبد النور ولد تونس بصفة عامة ولد النجم الساحلي ولد الساحل ولد سوسة بصفة خاصة لأنو أيمن عبد النور ميحبش الظهور في الإعلام لانو لاهي يخدم على روحو سنوات كاملة في 7 جمعيات كبار بداية بالنجم الساحلي فريقي الأم ولانو أيمن عبد النور ميعطيش هدايا للصحافين وميدخلش تحت سقف الابتزاز لتلميع الصورة لانو الحمد لله تاريخي معروف ولا يستحق اقلام مأجورة للكتابة عليه والحملات هاذي مصادرها معروفة وتجاوزت الحد وصولا للاستهزاء والشماتة الى مهيش من صفات الرجال ولا تتماشي مع اخلاقيات المهنة.
اني منيش ضد النقد لكن اني ضد الطريقة هاذي ومنهج التحطيم الذي يسعي اليه البعض لاني محسوب على فريق معين الى نفتخر بيه برشا والأسلوب هذا لاعلاقة له بكرة القدم لأنو التراكمات كثيرة برشا ووقت اني في أوج العطاء ونسجل الاهداف ورافع راية بلادي في اقوي البطولات الأوروبية والتظاهرات الرياضية الكبيرة منشوفوش حتي كلمة باهية وفي اول سقوط يستغل البعض الفرصة لمهاجمتي والسبب واضح انو اني منخلصش فطورات ومنعطيش فلوس لبعض الصحفيين المرتزقة مع إحترامي للشرفاء منهم ولأني كما وضحت إبن النجم الساحلي الى بالمناسبة هاذي نوجه التحية لجمهور النجم الساحلي على الدعم المعنوي الكبير في كل المحطات الى لعبت فيها وصولا لغاية اليوم .
عمرنا لباش نقدمو بمثل هذه التصرفات والطرق المقرفة والاصطياد في المياه العكرة والتعليق هذا باش برشا ناس تعرف حقيقة الناس الى تحارب في أيمن عبد النور لمجرد تطحيمه منذ سنوات عكس ما يقع في بلدان شقيقة من دعم أي سفير لصورة بلاده ...لكن نوعدكم انو الكلام هذا يقويني ومسألة وقت يرجع أيمن عبد النور خير من قبل لانو ثيقي في ربي كبيرة ثم في امكانياتي وإن شاء الله تبطلو من صنعتكم خاطرها صنعة الى معندوش صنعة وبربي كان موزاييك للبيع مستعد نشريها على الأقل نساهم في تنظيف قسم الرياضة من المرتزقة والمتمعشين إلى نعرفهم مليح والسلام .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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