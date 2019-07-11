ألمانيا.. إخلاء 3 مساجد بعد بلاغات بوجود متفجرات

Jeudi 11 Juillet 2019
الأناضول - برلين - أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، إخلاء ثلاثة مساجد في أنحاء متفرقة من البلاد؛ إثر ورود بلاغات بوجود متفجرات عبر رسائل بريد إلكتروني.
وأفادت الشرطة في بيان أنها عززت الإجراءات الأمنية، وأخلت مسجدين في ولاية بافاريا (جنوب) بعد تلقي العاملين فيهما رسائل بريد إلكتروني من جماعة يمينية متطرفة (لم تسمها)، هددت بقتل المسلمين، وطالبت بإطلاق سراح أعضائها من السجن.
وفتشت الشرطة المسجدين، غير أنها لم تعثر على أي شيء يثير الشك.
كما تلقى المسجد الثالث في مدينة إيسرلون بولاية شمال الراين (شمال غرب)، بريدا إلكترونيا مشابها، زعم وجود متفجرات في المبنى.
وأخلت الشرطة المسجد، وطوقت الشوارع بالمنطقة، وبدأت في التفتيش باستخدام الكلاب البوليسية، لكن لم تعثر على شيء.
والثلاثاء الماضي، تلقى أكبر مسجد في ألمانيا في مدينة كولونيا الغربية، تهديدات مزيفة بوجود قنبلة.
وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعداً لظاهرة "الإسلاموفوبيا"؛ بسبب الآلة الدعائية للحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة بالبلاد.
واستهدفت الهجمات أكثر من 100 مسجد ومؤسسة دينية في عام 2018.
ووثقت الشرطة الألمانية، العام الماضي، أكثر من 800 جريمة كراهية ضد المسلمين، تضمنت شتائم لفظية، ورسائل تهديد، واعتداءات بدنية، إضافة إلى ارتكاب هجمات ضد المساجد، أسفرت عن إصابة 54 مسلمًا على الأقل.
وتضم ألمانيا البالغ عدد سكانها 81 مليون شخص، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا، بواقع 4.7 ملايين مسلم، بينهم 3 ملايين من أصل تركي.
وأفادت الشرطة في بيان أنها عززت الإجراءات الأمنية، وأخلت مسجدين في ولاية بافاريا (جنوب) بعد تلقي العاملين فيهما رسائل بريد إلكتروني من جماعة يمينية متطرفة (لم تسمها)، هددت بقتل المسلمين، وطالبت بإطلاق سراح أعضائها من السجن.
وفتشت الشرطة المسجدين، غير أنها لم تعثر على أي شيء يثير الشك.
كما تلقى المسجد الثالث في مدينة إيسرلون بولاية شمال الراين (شمال غرب)، بريدا إلكترونيا مشابها، زعم وجود متفجرات في المبنى.
وأخلت الشرطة المسجد، وطوقت الشوارع بالمنطقة، وبدأت في التفتيش باستخدام الكلاب البوليسية، لكن لم تعثر على شيء.
والثلاثاء الماضي، تلقى أكبر مسجد في ألمانيا في مدينة كولونيا الغربية، تهديدات مزيفة بوجود قنبلة.
وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعداً لظاهرة "الإسلاموفوبيا"؛ بسبب الآلة الدعائية للحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة بالبلاد.
واستهدفت الهجمات أكثر من 100 مسجد ومؤسسة دينية في عام 2018.
ووثقت الشرطة الألمانية، العام الماضي، أكثر من 800 جريمة كراهية ضد المسلمين، تضمنت شتائم لفظية، ورسائل تهديد، واعتداءات بدنية، إضافة إلى ارتكاب هجمات ضد المساجد، أسفرت عن إصابة 54 مسلمًا على الأقل.
وتضم ألمانيا البالغ عدد سكانها 81 مليون شخص، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا، بواقع 4.7 ملايين مسلم، بينهم 3 ملايين من أصل تركي.
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|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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