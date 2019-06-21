الاعلام المصري يصف فاطمة المسدي بالمناضلة والعالمة ويطلق عليها لقب ''الجمـــيلة'''

Vendredi 21 Juin 2019



أشادت العديد من وسائل الإعلام المصرية بموقف فاطمة المسدي التي تصدت الى قراءة الفاتحة على روح الرئيس الشهيد محمد مرسي في البرلمان التونسي، واستنكر وائل الابراشي احد اعمدة الخاصرة الإعلامية للعسكر، قراءة الفاتحة على محمد مرسي، كم تعرض إلى موقف المسدي التي اثارت زوبعة للحيلولة دون قراءة الفاتحة، وطعن الابراشي في النوايا التي دفعت الى هذه المبادرة، وتهجم على حركة النهضة ووصفها بمعاداة ما اسمها بثورة 30 يونيو التي قادها عسكر مصر والقوى الخاسرة في أول انتخابات تشريعية ورئاسية في تاريخ مصر، بتمويل من غرفة عمليات بعثها محمد بن زايد خصيصا لملاحقة الثورات العربية واجتثاثها من قرار.كما تناول موقع الوفد ومواقع أخرى منها صفحات مسيحية، ما دار في البرلمان التونسي، وأشادت البوابة الإخبارية "فيتو" بموقف فاطمة المسدي التي وصفتها بالجميلة ، وتحت عنوان، فاطمة المسدي.. نائبة تونسية بألف رجل، تعرض الموقع لواقعة الفاتحة في مقال طويل جاء فيه " لم تقبل ابنة صفاقس الجميلة أن تدخل في حسبة إجمالية يقال فيها إن برلمان تونس حزين لوفاة محمد مرسي، وبالتالي يكون ممثل الشعب التونسي متضامن مع إخوان مصر، وبما يعني ضمنيا أن الشعب التونسي الشقيق يقف ضد شقيقه الشعب المصري!"، وواصلت البوابة في استحضار لحظة البطولة الفاطمية والصمود المسدي" الوقوف للحداد أو قراءة الفاتحة وغيرها مظاهر ذات دلالات سياسية في الأصل، وليست رجاء إلى الله بالغفران لفلان أو التكفير عن علان، فالشكل فيها يغلب المضمون.. وهنا وقفت فاطمة المسدي بكل إباء وشجاعة وكبرياء ترفض دعوة الحداد داخل برلمان تونس وما فيها وتصرخ: تريدون اعتبار حركة النهضة إخوانية أعلنوا ذلك.. لكن لا تقولوا أن برلمان تونس يفعل ذلك"!، ليس ذلك كل شيء، فهذه البوابة المعسكرة ذهبت بعيدا في إطراء المسدي" فاطمة المسدي رفعت الحرج عن تونس كلها.. وضربت المثل في الوعي السياسي، وبدت بعقلها المنظم وهي في الأصل عالمة أحياء مرموقة، نموذج للمرأة التونسية التي قدمت لها أيضا جزءا من نضالها وجهودها عبر سنوات رغم صغر سنها.. فهي نائبة وناشطة وعالمة ولها تاريخ سياسي طويل في حزب نداء تونس وقبله ولم تبلغ الأربعين!"، ثم وفي الختام أكدت البوابة انها في انتظار تحرك البرلمان المصري، كيف ؟ لا ندري! ربما لاقتراح حل البرلمان التونسي او الحاقه بثكنة بوشوشة.نتحدث هنا عن الإعلام الرسمي والشبه رسمي، أما مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة والممولة، فقد شنعت بتونس وبرلمانها، وهددت وتوعدت، ولعل اتعس او اغبى ما قيل اذا تجنبنا الفواحش التي لا يحتملها المقام "حتى تونس يــا خرابي.. لازم يتحاسبو..النهضة حفرت قبرها بيديها.. إلا مصر يا اولاد الابلسه.."، وإذا كانت جل التعليقات تبعث على الغثيان، فإن بعضها يدفع الى التعقيب، إذْ علق احدهم، " يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز منك عسل" في الحقيقة لا يرغب هؤلاء في فهم ما وقع، ولا يريدون الاعتراف ان تونس لا تقرص وان ثورتها لا تذهب الى الدول الصديقة والشقيقة لتعرض عسلها، وإنما ومن فرط عبقها، تأتيها الوفود مبعوثة الشعوب، لتستنسخ وتعود، ونحن نعترف لكم ان هذه الثورة ارهقتنا وسببت لنا الكثير من المشاكل، لأنها تمردت علينا وحمّلتنا اكثر من طاقاتنا، لقد ولدت خارج سياق الاجنة، ولدت بلحية وعضلات وبقلب من حديد، ولدت جسورة مستورة حازمة جاهزة للنزال.. ولدت خارج السيطرة، حتى قال عاشقها العاجز عن ترويضها، دعوها فإنها مأمورة.. يــا انتم! يا عبيد الضبع الإماراتي، قلنا لكم وها نحن نكرر، هي ثورة للإيحاء وليست للتصدير، هكذا تكلم زرادشت ديسمبر.