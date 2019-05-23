عزة بسباس تشارك في دورة الجائزة الكبرى بموسكو

Jeudi 23 Mai 2019
وات - تسافر المبارزة عزة بسباس اليوم الى موسكو للمشاركة في المرحلة الاخيرة للجائزة الكبرى بموسكو وذلك قبل المشاركة في بطولة افريقيا ببامكو العاصمة المالية ثم بطولة العالم في جويلية المقبل.
ويذكر ان عزة بسباس عادت للمنافسات في الفترة الاخيرة بعد تعافيها من الاصابة وشاركت في دورة مسار كاس العالم للمبارز الذي نظمتها تونس من 10 الى 12 ماي الجاري.
ويذكر ان عزة بسباس عادت للمنافسات في الفترة الاخيرة بعد تعافيها من الاصابة وشاركت في دورة مسار كاس العالم للمبارز الذي نظمتها تونس من 10 الى 12 ماي الجاري.
En continu
- Hier 23:56 البديل التونسي يدين استهداف رئيس الحكومة
- Hier 23:52 ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل النهضة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:53
|19:28
|16:06
|12:23
|05:05
|03:17
|
16°
|15°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
0.86 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|15°-15
|30°-19
|21°-18
|23°-17
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 72 887) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 040) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 348) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 143) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 091) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 627) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 381) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 450) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 131) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 809) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 743) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 474) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 106) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 924) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 085) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 999) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 919) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 365) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 31 277) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 29 920) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:essoltan (France )
Sur: مشروع منجم فج الهدوم بالكريب سيساهم في استخراج 250 ألف طن سنويا من خامات الزنك والرصاص