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عزة بسباس تشارك في دورة الجائزة الكبرى بموسكو

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
وات - تسافر المبارزة عزة بسباس اليوم الى موسكو للمشاركة في المرحلة الاخيرة للجائزة الكبرى بموسكو وذلك قبل المشاركة في بطولة افريقيا ببامكو العاصمة المالية ثم بطولة العالم في جويلية المقبل.

ويذكر ان عزة بسباس عادت للمنافسات في الفترة الاخيرة بعد تعافيها من الاصابة وشاركت في دورة مسار كاس العالم للمبارز الذي نظمتها تونس من 10 الى 12 ماي الجاري.



  
  
     
  
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