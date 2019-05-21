Radio Babnet Tunisie On Air: Latifa Arfaoui - Bini O binkom  

اضربوا بلا شفقة و لا رحمة على ايادي العابثين و المجرمين

Mardi 21 Mai 2019

Mardi 21 Mai 2019
مرتجى محجوب

هي جرائم بشعة تبث الذعر في المجتمع و تحرم المواطنات و المواطنين من التمتع بلذة التجول في أي مكان و على امتداد العام .
انها البراكاجات و جرائم العنف الشديد و الاعتدائات الجسدية و حتى اللفظية التي نغصت حياة العباد و حولتها لشعور دائم بالخوف و الرعب .


إضافة لضرورة تشديد العقوبات القانونية لاقصى حد ممكن ، فان المطلوب بصفة استعجالية هو خطة أمنية متكاملة و ناجعة من اجل التصدي بكل قوة و صرامة و باستعمال العنف المشروع متى استدعى الأمر ذلك و من دون تراجع و لا تردد .
شخصيا أفضل الف مرة ان يقوم عون الأمن بواجبه بكل شجاعة و اقدام مع امكانية حصول بعض التجاوزات في حق مجرمين متلبسين ، على ان يتقاعس عن أداء واجبه خوفا من المتابعة و المحاسبة على تجاوزات لا تخلو منها أي مهنة و لا قطاع .

انه دور وزير الداخلية ان يرفع من معنويات منظوريه و ان يوفر لهم الحماية القانونية و المعنوية حتى يشتغلوا مرتاحي البال و ليس كمن يمشي على البيض.
و اؤكد لاخواتنا و اخواننا اعوان الأمن ، ان الغالبية الساحقة للشعب التونسي في صفكم و تساندكم من اجل الضرب بلا شفقة و لا رحمة على ايادي العابثين و المجرمين ،و كلنا ثقة في قدرتكم و كفائتكم في المجال .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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