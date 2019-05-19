فاروق بن مصطفي ينال جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة السعودية

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- تحصل مساء السبت الدولي التونسي فاروق بن مصطفي على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة السعودية لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019.وتحصل بن مصطفى على هذه الجائزة التي تمنحها رابطة الدوري السعودي للمحترفين نظير ادائه المتميز والمنتظم مع فريقه الشباب الذي خاض معه 27 مباراة في البطولة.وكان بن مصطفى (29 عاما) المتكون في النادي البنزرتي انضم للشباب في جويلية 2017 قادما من النادي الافريقي.وانهى الشباب البطولة السعودية في المركز الخامس.