قبل ملاقاة الترجي في ذهاب نهائي كاس الابطال الافريقية - الوداد البيضاوي ينهزم امام نهضة بركان 2-3

Mardi 14 Mai 2019
وات - انهزم فريق الوداد البيضاوي بمدينة بركان امام نهضة بركان 2-3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين، في اطار منافسات الجولة ال28 للبطولة المغربية لكرة القدم.
ويذكر ان الفريقين المغربيين تاهلا الى نهائيي المسابقتين الافريقيتين للاندية حيث ترشح الوداد الى نهائي كاس الابطال فيما تاهل فريق نهضة بركان الى نهائي كاس الاتحاد.
وسجل أهداف نهضة بركان محمد فرحان (د9)، وعمر النمساوي (د53)، ولابا كودجو (د79)، فيما وقع هدفي الوداد وليد الكرتي (د5)، وأشرف داري (د73).
وحافظ الوداد الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي رغم الهزيمة على مركزه في صدارة البطولة بمجموع 54 نقطة مع مباراة ناقصة، بفارق نقطتين عن الملاحق الرجاء، فيما ارتقى نهضة بركان للمركز السابع برصيد 37 نقطة.
وتاتي هزيمة الوداد قبل عشرة ايام من مباراة ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم مع الترجي التونسي المقررة ليوم 24 ماي الجاري بينما اضاف فريق نهضة بركان فوزا ثانيا على التوالي بعد تفوقه على النادي الصفاقسي 3- صفر في اياب نصف نهائي مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
ويذكر ان الفريقين المغربيين تاهلا الى نهائيي المسابقتين الافريقيتين للاندية حيث ترشح الوداد الى نهائي كاس الابطال فيما تاهل فريق نهضة بركان الى نهائي كاس الاتحاد.
وسجل أهداف نهضة بركان محمد فرحان (د9)، وعمر النمساوي (د53)، ولابا كودجو (د79)، فيما وقع هدفي الوداد وليد الكرتي (د5)، وأشرف داري (د73).
وحافظ الوداد الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي رغم الهزيمة على مركزه في صدارة البطولة بمجموع 54 نقطة مع مباراة ناقصة، بفارق نقطتين عن الملاحق الرجاء، فيما ارتقى نهضة بركان للمركز السابع برصيد 37 نقطة.
وتاتي هزيمة الوداد قبل عشرة ايام من مباراة ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم مع الترجي التونسي المقررة ليوم 24 ماي الجاري بينما اضاف فريق نهضة بركان فوزا ثانيا على التوالي بعد تفوقه على النادي الصفاقسي 3- صفر في اياب نصف نهائي مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
En continu
- Hier 20:45 فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه تراس!
- Hier 16:35 البنك المركزي يرد على هشام السنوسي
- Hier 14:21 وزير العدل يلتقي سفير ألمانيا بتونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:47
|19:22
|16:05
|12:23
|05:10
|03:25
|
19°
|20°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|20°-14
|32°-16
|25°-15
|22°-15
|24°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 65 072) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 341) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 567) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 389) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 951) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 970) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 674) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 629) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 926) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 390) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 322) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 35 878) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 994) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 583) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 144) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 32 806) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 966) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 806) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 086) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 007) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur:بعد 58 سنة من المماطلة! ملف الزعيم على طاولة القضاء.. شكرا بن سدرين