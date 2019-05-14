قبل ملاقاة الترجي في ذهاب نهائي كاس الابطال الافريقية - الوداد البيضاوي ينهزم امام نهضة بركان 2-3

Mardi 14 Mai 2019



وات

- انهزم فريق الوداد البيضاوي بمدينة بركان امام نهضة بركان 2-3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين، في اطار منافسات الجولة ال28 للبطولة المغربية لكرة القدم.ويذكر ان الفريقين المغربيين تاهلا الى نهائيي المسابقتين الافريقيتين للاندية حيث ترشح الوداد الى نهائي كاس الابطال فيما تاهل فريق نهضة بركان الى نهائي كاس الاتحاد.وسجل أهداف نهضة بركان محمد فرحان (د9)، وعمر النمساوي (د53)، ولابا كودجو (د79)، فيما وقع هدفي الوداد وليد الكرتي (د5)، وأشرف داري (د73).وحافظ الوداد الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي رغم الهزيمة على مركزه في صدارة البطولة بمجموع 54 نقطة مع مباراة ناقصة، بفارق نقطتين عن الملاحق الرجاء، فيما ارتقى نهضة بركان للمركز السابع برصيد 37 نقطة.وتاتي هزيمة الوداد قبل عشرة ايام من مباراة ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم مع الترجي التونسي المقررة ليوم 24 ماي الجاري بينما اضاف فريق نهضة بركان فوزا ثانيا على التوالي بعد تفوقه على النادي الصفاقسي 3- صفر في اياب نصف نهائي مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.