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قدم: هزيمة قاسية لريال مدريد من سوسيداد بـ''الليغا''

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
الأناضول - تلقى فريق ريال مدريد، الأحد، هزيمة من مضيفه ريال سوسيداد بهدف لثلاثة أهداف في الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى 50 نقطة في المركز الثامن، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 86 نقطة حيث توّج باللقب منذ جولات.


بادر الريال بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق إبراهيم دياز، إلا أن سوسيداد أدرك التعادل في الدقيقة 26 عبر ميكيل مورينو.

وشهدت الدقيقة 39 طرد خيسوس فاييخو ليلعب ريال مدريد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل سوسيداد النقص العددي في صفوف المنافس، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق جوسيبا زالدوا.

ومع حلول الدقيقة 67 جاء الهدف الثالث لسوسيداد عن طريق أندير بارتينيسكا ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

  
  
     
  
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