خمسة قتلى بينهم رضيعة وجنين في قصف إسرائيلي لغزة والجيش يعلن إسقاط عشرات القذائف من القطاع

Samedi 04 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 5 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرايئلي إنه أسقط عشرات القذائف التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من القطاع.وأفادت وزارة الصحة بـ "استشهاد المواطن خالد محمد حلمي أبو قليق، 25 عاما، جراء استهداف قوات الاحتلال لشمال قطاع غزة"، وكانت قد ذكرت في بيان سابق أنه ""باستشهاد السيدة فلسطين صالح أحمد أبو عرار ، 37 عام، واستشهاد جنينها "عبد الله" داخل أحشائها وهي حامل به في الشهر السادس، يرتفع حصيلة التصعيد الإسرائيلي منذ صباح اليوم على قطاع غزة إلى 4 شهداء و 20 إصابة مختلفة حتى اللحظة".وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه رصد حوالي 250 قذيفة أطلقت من قطاع غزة، وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت العشرات منها، فيما سقط أكثر من 70٪ في المناطق المفتوحة.من جانبه قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يستعد لقتال على مدار أيام مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في ظل تبادل القصف بين الجانبين.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانيلس للقناة 13 الإسرائيلية، “لا اتصالات لوقف إطلاق النار، ونحن نستعد لبضعة أيام من القتال، وسنبدأ الليلة بتجنيد محدود للاحتياط في الاستخبارات والدفاع الجوي والجبهة الداخلية”.كما ألغت إسرائيل الدراسة بالمدارس الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية القصف في الساعات الأخيرة.وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بـ "إلغاء الدراسة في جميع المدارس التي تبعد 40 كليو مترا عن قطاع غزة نظرا للأوضاع الأمنية".في سياق متصل، أدانت الرئاسة التركية قصفا إسرائيليا طال مكتب وكالتها الإخبارية الرسمية (الأناضول) في قطاع غزة.وقال مدير دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، عبر تويتر، "ندين بشدة قصف الجيش الإسرائيلي للبمنى الذي يضم مكتب وكالة الأناضول في قطاع غزة، وندعو دول الغرب التي تدعي أنها حريصة على حرية الإعلام لإدانة الحكومة الإسرائيلية".