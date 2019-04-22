مسلسلات رمضان 2019 و مفاجآت كبرى

Lundi 22 Avril 2019



توحي البرمجة الدرامية الرمضانية هذا العام انها ستكون ثرية و دسمة و ستشهد منافسة شديدة بين مختلف القنوات التلفزيونية التي تبحث عن نسبة متابعة عالية .و من المنتظر ان يكون رمضان 2019 الأكثر اثارة و تشويقا بسبب تنوع الأعمال و طبيعة المواضيع التي تطرحها ،، و لأول مرة ستدخل قناة قرطاج + المنافسة بالمسلسل الضخم "مشاعر " (اكثر من 100 حلقة) وهو عمل رومانسي اجتماعي و فيه صراعات المافيا و تضارب المصالح يجسد ادواره نخبة من الممثلين التونسيين و الجزائريين منهم مريم بن شعبان و هشام رستم و احمد الأندلسي و سامية رحيم و محمد بن مراد و محمد السياري و حسان الكشاش و سارة العلامة و نبيل عسلي ،، وهو عمل من اخراج التركي محمد الجوك و فيه استفادة من الخبرات التركية في مجال التقنيات و التصوير .اما التلفزة الوطنية ، و بعد غيابها الموسم الماضي ستعود هذا العام بمسلسل " المايسترو" للمخرج لسعد الوسلاتي و يشارك في بطولته احمد الحفيان و درة زروق و فتحي الهداوي و مجموعة من الاطفال حيث سيتناول العمل قضية جنوح الاطفال و تداعياتها .كما يشارك كمال التواتي في العمل الكوميدي زنقة الباشا على القناة الوطنية صحبة فيصل بالزين و فرحات الداهش .اما قناة نسمة فستدخل المنافسة بمسلسل " النوبة" لعبد الحميد بوشناق الذي عاد الى سنوات التسعينات و تحديدا سنة 1991 للدخول في عالم فن المزود الشعبي في تونس ببدايته و تفاصيله التي تجمع بين الابداع الفني و مشاكله و الازمات بين الفنانين في ذلك الوقت ، وهو عمل من بطولة لطفي بوشناق و جميلة الشيحي و مريم بن حسين و الشاذلي العرفاوي و حسين المحنوش ..اما قناة التاسعة فسيكون مسلسل "شورب 2" ابرز اعمالها الدرامية وهو الذي كان في منافسة شرسة رمضان الفارط مع قناة الحوار التونسي و عملها "تاج الحاضرة" ، و هو عمل من اخراج مديح بلعيد و بطولة لطفي العبدلي و دليلة مفتاحي .و بالنسبة لقناة الحوار التونسي فهي تعود بمسلسل "اولاد مفيدة4 " وهو عمل غاب عن تصويره سامي الفهري و أخرجته سوسن الجمني .اعمال عديدة و الجميع يسعى الى كسب المشاهدين باعتبار ارتفاع نسبة المتابعة في رمضان ،، فهل سيكون الزرقوني عادلا في ارقامه أم يحضر الوسواس الخناس الذي يسوس في صدور الناس ؟اضافة الى ذلك توجد بعض الاعمال الكوميدية مثل "الهربة" بطولة جعفر القاسمي و نعيمة الجاني على التاسعة ،و "ممّو عيني " وهو مسلسل كوميدي تركي على قرطاج+ ، و سيتكوم "قسمة وخيان " على الحوار التونسي بطولة كريم الغربي و بسام الحمراوي ،كما سيعرض سيتكوم "زنقة الباشا " على الوطنية الاولى .بعيدا عن الأحكام المسبقة و قبل التقييم ، نرجو ان تحترم هذه الأعمال التي تبث فترة الذروة في الشهر الفضيل العائلة التونسية المجتمعة على طاولة الافطار ، لأن البحث عن الاثارة و نسب المشاهدة جعل بعض الاعمال تدمير منهجي لقيم المجتمع.و لنا عودة ،،،