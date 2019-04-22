مسلسلات رمضان 2019 و مفاجآت كبرى

Lundi 22 Avril 2019
بقلم الأستاذ بولبابه سالم
توحي البرمجة الدرامية الرمضانية هذا العام انها ستكون ثرية و دسمة و ستشهد منافسة شديدة بين مختلف القنوات التلفزيونية التي تبحث عن نسبة متابعة عالية .
و من المنتظر ان يكون رمضان 2019 الأكثر اثارة و تشويقا بسبب تنوع الأعمال و طبيعة المواضيع التي تطرحها ،، و لأول مرة ستدخل قناة قرطاج + المنافسة بالمسلسل الضخم "مشاعر " (اكثر من 100 حلقة) وهو عمل رومانسي اجتماعي و فيه صراعات المافيا و تضارب المصالح يجسد ادواره نخبة من الممثلين التونسيين و الجزائريين منهم مريم بن شعبان و هشام رستم و احمد الأندلسي و سامية رحيم و محمد بن مراد و محمد السياري و حسان الكشاش و سارة العلامة و نبيل عسلي ،، وهو عمل من اخراج التركي محمد الجوك و فيه استفادة من الخبرات التركية في مجال التقنيات و التصوير .
اما التلفزة الوطنية ، و بعد غيابها الموسم الماضي ستعود هذا العام بمسلسل " المايسترو" للمخرج لسعد الوسلاتي و يشارك في بطولته احمد الحفيان و درة زروق و فتحي الهداوي و مجموعة من الاطفال حيث سيتناول العمل قضية جنوح الاطفال و تداعياتها .
كما يشارك كمال التواتي في العمل الكوميدي زنقة الباشا على القناة الوطنية صحبة فيصل بالزين و فرحات الداهش .
اما قناة نسمة فستدخل المنافسة بمسلسل " النوبة" لعبد الحميد بوشناق الذي عاد الى سنوات التسعينات و تحديدا سنة 1991 للدخول في عالم فن المزود الشعبي في تونس ببدايته و تفاصيله التي تجمع بين الابداع الفني و مشاكله و الازمات بين الفنانين في ذلك الوقت ، وهو عمل من بطولة لطفي بوشناق و جميلة الشيحي و مريم بن حسين و الشاذلي العرفاوي و حسين المحنوش ..
اما قناة التاسعة فسيكون مسلسل "شورب 2" ابرز اعمالها الدرامية وهو الذي كان في منافسة شرسة رمضان الفارط مع قناة الحوار التونسي و عملها "تاج الحاضرة" ، و هو عمل من اخراج مديح بلعيد و بطولة لطفي العبدلي و دليلة مفتاحي .
و بالنسبة لقناة الحوار التونسي فهي تعود بمسلسل "اولاد مفيدة4 " وهو عمل غاب عن تصويره سامي الفهري و أخرجته سوسن الجمني .
اعمال عديدة و الجميع يسعى الى كسب المشاهدين باعتبار ارتفاع نسبة المتابعة في رمضان ،، فهل سيكون الزرقوني عادلا في ارقامه أم يحضر الوسواس الخناس الذي يسوس في صدور الناس ؟
اضافة الى ذلك توجد بعض الاعمال الكوميدية مثل "الهربة" بطولة جعفر القاسمي و نعيمة الجاني على التاسعة ،و "ممّو عيني " وهو مسلسل كوميدي تركي على قرطاج+ ، و سيتكوم "قسمة وخيان " على الحوار التونسي بطولة كريم الغربي و بسام الحمراوي ،كما سيعرض سيتكوم "زنقة الباشا " على الوطنية الاولى .
بعيدا عن الأحكام المسبقة و قبل التقييم ، نرجو ان تحترم هذه الأعمال التي تبث فترة الذروة في الشهر الفضيل العائلة التونسية المجتمعة على طاولة الافطار ، لأن البحث عن الاثارة و نسب المشاهدة جعل بعض الاعمال تدمير منهجي لقيم المجتمع.
و لنا عودة ،،،
توحي البرمجة الدرامية الرمضانية هذا العام انها ستكون ثرية و دسمة و ستشهد منافسة شديدة بين مختلف القنوات التلفزيونية التي تبحث عن نسبة متابعة عالية .
و من المنتظر ان يكون رمضان 2019 الأكثر اثارة و تشويقا بسبب تنوع الأعمال و طبيعة المواضيع التي تطرحها ،، و لأول مرة ستدخل قناة قرطاج + المنافسة بالمسلسل الضخم "مشاعر " (اكثر من 100 حلقة) وهو عمل رومانسي اجتماعي و فيه صراعات المافيا و تضارب المصالح يجسد ادواره نخبة من الممثلين التونسيين و الجزائريين منهم مريم بن شعبان و هشام رستم و احمد الأندلسي و سامية رحيم و محمد بن مراد و محمد السياري و حسان الكشاش و سارة العلامة و نبيل عسلي ،، وهو عمل من اخراج التركي محمد الجوك و فيه استفادة من الخبرات التركية في مجال التقنيات و التصوير .
اما التلفزة الوطنية ، و بعد غيابها الموسم الماضي ستعود هذا العام بمسلسل " المايسترو" للمخرج لسعد الوسلاتي و يشارك في بطولته احمد الحفيان و درة زروق و فتحي الهداوي و مجموعة من الاطفال حيث سيتناول العمل قضية جنوح الاطفال و تداعياتها .
كما يشارك كمال التواتي في العمل الكوميدي زنقة الباشا على القناة الوطنية صحبة فيصل بالزين و فرحات الداهش .
اما قناة نسمة فستدخل المنافسة بمسلسل " النوبة" لعبد الحميد بوشناق الذي عاد الى سنوات التسعينات و تحديدا سنة 1991 للدخول في عالم فن المزود الشعبي في تونس ببدايته و تفاصيله التي تجمع بين الابداع الفني و مشاكله و الازمات بين الفنانين في ذلك الوقت ، وهو عمل من بطولة لطفي بوشناق و جميلة الشيحي و مريم بن حسين و الشاذلي العرفاوي و حسين المحنوش ..
اما قناة التاسعة فسيكون مسلسل "شورب 2" ابرز اعمالها الدرامية وهو الذي كان في منافسة شرسة رمضان الفارط مع قناة الحوار التونسي و عملها "تاج الحاضرة" ، و هو عمل من اخراج مديح بلعيد و بطولة لطفي العبدلي و دليلة مفتاحي .
و بالنسبة لقناة الحوار التونسي فهي تعود بمسلسل "اولاد مفيدة4 " وهو عمل غاب عن تصويره سامي الفهري و أخرجته سوسن الجمني .
اعمال عديدة و الجميع يسعى الى كسب المشاهدين باعتبار ارتفاع نسبة المتابعة في رمضان ،، فهل سيكون الزرقوني عادلا في ارقامه أم يحضر الوسواس الخناس الذي يسوس في صدور الناس ؟
اضافة الى ذلك توجد بعض الاعمال الكوميدية مثل "الهربة" بطولة جعفر القاسمي و نعيمة الجاني على التاسعة ،و "ممّو عيني " وهو مسلسل كوميدي تركي على قرطاج+ ، و سيتكوم "قسمة وخيان " على الحوار التونسي بطولة كريم الغربي و بسام الحمراوي ،كما سيعرض سيتكوم "زنقة الباشا " على الوطنية الاولى .
بعيدا عن الأحكام المسبقة و قبل التقييم ، نرجو ان تحترم هذه الأعمال التي تبث فترة الذروة في الشهر الفضيل العائلة التونسية المجتمعة على طاولة الافطار ، لأن البحث عن الاثارة و نسب المشاهدة جعل بعض الاعمال تدمير منهجي لقيم المجتمع.
و لنا عودة ،،،
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