كان 2025 بالمغرب..مصر تتعادل مع أنغولا وتحسم صدارة المجموعة الثانية في غياب صلاح

تعادلت مصر سلبيا مع أنغولا في المباراة التي أقيمت بينهما ‌ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة ‍الثانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الاثنين لتضمن صدارة المجموعة ‌رغم غياب النجم محمد صلاح الذي ظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة برفقة زميله عمر ‌مرموش.



ورفع منتخب مصر رصيده إلى سبع نقاط متفوقا بنقطة واحدة على جنوب أفريقيا التي ‍فازت 3- 2 على زيمبابوي في المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها لتودع زيمبابوي البطولة.









وستنتظر مصر وجنوب أفريقيا تحديد منافسيهما في الدور ثمن النهائي، بينما يتبقى لأنغولا بعض الأمل في بلوغ الدور المقبل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث.