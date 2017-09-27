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كاس الاتحاد الافريقي - التاشيرة تحول دون تحول النادي الافريقي الى جنوب افريقيا

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - لم يتسنى لوفد النادي الافريقي التحول يوم الاربعاء الى جنوب افريقيا حيث سيواجه السبت المقبل فريق سوبر سبور يونايتد في اطار ذهاب الدور نصف النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم وذلك بسبب اشكال على مستوى التاشيرة حسب ما افاد به رئيس البعثة مجدي الخليفي وكالة تونس افريقيا للانباء.

واضاف ذات المصدر انه على الرغم من حضور كافة اللاعبين صباح الاربعاء بمطار تونس قرطاج فان الرحلة التي كانت مبرمجة نحو جنوب افريقيا عبر دبي الغيت بسبب مشاكل ذات علاقة بالتاشيرة.
وتابع ان ادارة النادي الافريقي راسلت الاتحاد الافريقي لكرة القدم من اجل اعلامه بهذه التطورات مبينا انه يتم حاليا التنسيق مع وزارة شؤون الخارجية لتسوية هذا المشكل.



Publié le:2017-09-27 15:12:29

  
  
  
  
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