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Sport

كأس الكاف : النادي الافريقي الى الدور ربع النهائي

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - تاهل النادي الافريقي الى الدور ربع النهائي من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم في ملعب رادس على نادي كامبالا الاوغندي 4/ صفر في اطار الجولة الاخيرة من دور المجموعات .

وتمكن أبناء فريق باب الجديد من السيطرة طيلة المباراة، حيث تمكن اللاعب صابر خليفة من افتتاح التسجيل في الدقيقة 11 وأمضى منوبي الحداد الهدف الثاني في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء شهاب الليلي بهدفين دون رد.


وتواصلت سيطرة الإفريقي خلال الشوط الثاني حيث أضاف معتز الزمزمي الهدف الثالث في الدقيقة 41 فيما أمضى منوبي الحداد هدفه الثاني والرابع في المباراة ليتمكن النادي الافريقي من العبور إلى الدور ربع نهائي برباعية.



Publié le:2017-07-07 23:48:16

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