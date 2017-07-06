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Sport

لجنة مؤقتة للتحضير لعقد جلسة عامة للنادي الافريقي

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - انعقد ظهر اليوم اجتماع ضم عدد من رؤساء النادي الافريقي السابقين ومنهم بالخصوص حمادي بوصبيع وسعيد ناجي وحمودة بن عمار وكمال ايدير.

واكد المجتمعون في بيان حرصهم على مواصلة السهر على مسيرة النادي الافريقي لتحضير الموسم الرياضي القادم في احسن الظروف كما تقرر بعد التشاور مع عدد من اللاعبين والمسيرين القدامي للنادي احداث لجنة تسيير مؤقتة متكونة من ماهر السنوسي وبسام المهري ومهدي الغربي وفوزي لصغير والشاذلي القايد اضافة الى اعضاء اخرين سيتم الاعلان عنهم لاحقا وستكون مهمة هذه اللجنة التحضير لعقد جلسة عامة انتخابية .

واوضح البيان الذي امضاه سعيد ناجي ان مجموعة الرؤساء السابقين تولت بالخصوص تامين رحلة وفد فريق كرة القدم الى نيجيريا في اطار تصفيات دور المجموعات في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي وتسوية الوضعية المالية للنادي الافريقي تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة شؤون الشباب والرياضة وكذلك تسوية الوضعية الجبائية للنادي الافريقي وذلك بعد التمكن من رفع العقلة على حسابات النادي البنكية بدعم من السلط المعنية ".

وجاءت هذه المبادرة بعد صدور بلاغ الهيئة المديرة الممضى من رئيس النادي سليم الرياحي بتاريخ 28 جوان الماضي الذي اعلن فيه التخلي عن تسيير النادي الافريقي حسب ما جاء في البيان.

ويذكر ان النادي الافريقي يتبارى يوم غد الجمعة على الساعة التاسعة ليلا بملعب رادس مع نادي كامبلا سيتي في اطار الجولة الاخيرة من دور المجموعات من مسابقة كاس الاتحاد.
ر/ زهو

Publié le:2017-07-06 19:00:08

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