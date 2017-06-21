Radio Babnet Tunisie  On Air: Souad Mohamed - Ida Sha3bou  
Régions

نحو انجاز مركز جهوي بمواصفات عالمية للتعريف بفخار سجنان البربري وتثمينه

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - في اطار البحث عن المشاريع المجددة تنمويا وسياحيا واجتماعيا بمعتمدية سجنان وباقي معتمديات ولاية بنزرت، تقرر اليوم الاربعاء، عقب جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية وخصصت للنظر في موضوع بحث السبل الكفيلة بتطوير مشروع "سجنان قرية حرفية" وتثمين فخار سجنان البربري خاصة، اقتراح مشروع احداث مركز جهوي بمواصفات عالمية للتعريف بالمنتوج الابرز بمنطقة سجنان وهو صناعة الفخار البربري، وذلك ضمن ميزانية سنة 2018.

وقال والي بنزرت محمد قويدر في تصريح لمراسل (وات) على هامش الجلسة التى حضرتها كافة الاطراف والهياكل الرسمية المعنية والمنظماتية على غرار منظمة الاعراف وعدد من الباعثين الشبان، ان "مشروع سجنان قرية حرفية، المنجز منذ سنة 2007، لم يستكمل بصفة كلية، ورغم دعم الدولة للمجال والحرفيين، الا انه لم يحقق الاضافات المنتظرة من حيث الترويج للمنتوج والتعريف اكثر بالمنطقة والجهة ككل، وبالاخص تحسين وضع الحرفيات".
واضاف انه "تبعا لذلك تم التفكير في مثل هذه المبادرات بالتنسيق بين كل الاطراف المحلية والجهوية وايضا سلطة الاشراف (وزارة السياحة وديوان الصناعات التقليدية)".

وبين انه "سيتم تشريك اصحاب الشهادات العليا في المشروع، في اطار تشجيع الباعثين الشبان، وسيكون نواة وركيزة من ركائز مشروع اكبر يصبو الى التعريف اكثر ببقية العادات والتقاليد بالمنطقة من خلال ادراج سجنان ضمن المسالك السياحية الوطنية والعالمية، والتعريف اكثر بمختلف استعمالات الفخار السجناني الذي يستكمل ادراجه ضمن التراث اللامادي العالمي".
طارق/باشا



Publié le:2017-06-21 19:02:47

festival-44dc33c3793c4ad2864ae60b24ad64e6-2017-06-21 19:02:47
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144379



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12737,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76359 DT        1$ =2,45579 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   219,4 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144379 889|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires