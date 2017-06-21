نحو انجاز مركز جهوي بمواصفات عالمية للتعريف بفخار سجنان البربري وتثمينه

Mercredi 21 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 19:02:47

- في اطار البحث عن المشاريع المجددة تنمويا وسياحيا واجتماعيا بمعتمدية سجنان وباقي معتمديات ولاية بنزرت، تقرر اليوم الاربعاء، عقب جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية وخصصت للنظر في موضوع بحث السبل الكفيلة بتطوير مشروع "سجنان قرية حرفية" وتثمين فخار سجنان البربري خاصة، اقتراح مشروع احداث مركز جهوي بمواصفات عالمية للتعريف بالمنتوج الابرز بمنطقة سجنان وهو صناعة الفخار البربري، وذلك ضمن ميزانية سنة 2018.وقال والي بنزرت محمد قويدر في تصريح لمراسل (وات) على هامش الجلسة التى حضرتها كافة الاطراف والهياكل الرسمية المعنية والمنظماتية على غرار منظمة الاعراف وعدد من الباعثين الشبان، ان "مشروع سجنان قرية حرفية، المنجز منذ سنة 2007، لم يستكمل بصفة كلية، ورغم دعم الدولة للمجال والحرفيين، الا انه لم يحقق الاضافات المنتظرة من حيث الترويج للمنتوج والتعريف اكثر بالمنطقة والجهة ككل، وبالاخص تحسين وضع الحرفيات".واضاف انه "تبعا لذلك تم التفكير في مثل هذه المبادرات بالتنسيق بين كل الاطراف المحلية والجهوية وايضا سلطة الاشراف (وزارة السياحة وديوان الصناعات التقليدية)".وبين انه "سيتم تشريك اصحاب الشهادات العليا في المشروع، في اطار تشجيع الباعثين الشبان، وسيكون نواة وركيزة من ركائز مشروع اكبر يصبو الى التعريف اكثر ببقية العادات والتقاليد بالمنطقة من خلال ادراج سجنان ضمن المسالك السياحية الوطنية والعالمية، والتعريف اكثر بمختلف استعمالات الفخار السجناني الذي يستكمل ادراجه ضمن التراث اللامادي العالمي".طارق/باشا