نحو انجاز مركز جهوي بمواصفات عالمية للتعريف بفخار سجنان البربري وتثمينه

وقال والي بنزرت محمد قويدر في تصريح لمراسل (وات) على هامش الجلسة التى حضرتها كافة الاطراف والهياكل الرسمية المعنية والمنظماتية على غرار منظمة الاعراف وعدد من الباعثين الشبان، ان "مشروع سجنان قرية حرفية، المنجز منذ سنة 2007، لم يستكمل بصفة كلية، ورغم دعم الدولة للمجال والحرفيين، الا انه لم يحقق الاضافات المنتظرة من حيث الترويج للمنتوج والتعريف اكثر بالمنطقة والجهة ككل، وبالاخص تحسين وضع الحرفيات".
واضاف انه "تبعا لذلك تم التفكير في مثل هذه المبادرات بالتنسيق بين كل الاطراف المحلية والجهوية وايضا سلطة الاشراف (وزارة السياحة وديوان الصناعات التقليدية)".
وبين انه "سيتم تشريك اصحاب الشهادات العليا في المشروع، في اطار تشجيع الباعثين الشبان، وسيكون نواة وركيزة من ركائز مشروع اكبر يصبو الى التعريف اكثر ببقية العادات والتقاليد بالمنطقة من خلال ادراج سجنان ضمن المسالك السياحية الوطنية والعالمية، والتعريف اكثر بمختلف استعمالات الفخار السجناني الذي يستكمل ادراجه ضمن التراث اللامادي العالمي".
طارق/باشا
Publié le:2017-06-21 19:02:47
Par:kerker (France )
Sur:الثروات الطبيعية... بين التّنجيم والتّأميم