سامي اللجمي يقدم عرض الزيارة مجانا بساحة القصبة يوم 21 جوان

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 18:28:10

- يقدم الفنان سامي اللجمي عمله الموسيقي الصوفي "الزيارة" بساحة القصبة بالعاصمة يوم 21 جوان الحالي الموافق للاحتفال باليوم العالمي للموسيقى.واختارت شركة "just production"، منظمة السهرة، ساحة القصبة لإقامة هذا العرض بهدف إعادة الاعتبار لهذا المكان الرمز الذي يحمل عبق الثقافة والحضارة، قبل أن يتحوّل في أذهان البعض خاصة بعد 14 جانفي 2011،إلى ساحة للتجمعات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية.كما سيمكّن هذا الحفل مواطنين من شرائح اجتماعية واسعة ممن لم تسعفهم إمكانياتهم المالية المحدودة من مواكبة عرض "الزيارة" الذي كان لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا في مختلف المهرجانات بالعاصمة والجهات.وسيكون هذا العرض المجاني فرصة خاصّة للقادمين من الأحياء الشعبية المتاخمة للعاصمة من أحباء الأناشيد والأذكار والموسيقى الصوفية.وعرض "الزّيارة" لسامي اللجمي، هو عمل موسيقي صوفي يستمد أنفاسه الروحانية وأناشيده الصوفية من عادات المريدين في زياراتهم لأولياء الله الصالحين، وما يصاحب ذلك من ذكر لله ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرها من عادات التونسيين التي تعود إلى عدة قرون.ويتألف العرض من حوالي 100 عنصر على الرّكح، سيؤمّنون عرضا موسيقيّا فرجويّا في أجواء تتراوح بين الذكر والإنشاد برؤية فنيّة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.لمح