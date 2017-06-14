كأس إفريقيا للأمم 2019 : علي معلول ضمن التشكيلة المثالية للجولة الاولى

Mercredi 14 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 23:40:43

- اختير الظهير الايسر التونسي علي معلول لاعب الاهلي المصري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا (الكامرون 2019) والتي جرت في نهاية الاسبوع المنقضي حسب ما اعلنت عنه اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم.وقدم علي معلول مردودا متميزا دفاعا وهجوما في المباراة التي جمعت المنتخب التونسي ونظيره المصري لحساب المجموعة العاشرة والتي انتهت بانتصار منتخب نسور قرطاج بهدف دون رد.دونيس اونيانغو (أوغندا) رامي بن سبعيني (الجزائر), جون بوي (غانا), علي معلول (تونس) بولان فوافي (مدغشقر), سيدريك باكامبو (جمهورية الكونغوالديمقراطية), نابي كايتا (غينيا), برتراند تراوري (بوركينا فاسو) موسى سو (السنغال), كنولانج موزونا (زيمبابوي), سيدو دومبيا (كوت ديفوار) ر/حسني/ص.خضر