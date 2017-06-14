كأس إفريقيا للأمم 2019 : علي معلول ضمن التشكيلة المثالية للجولة الاولى

وقدم علي معلول مردودا متميزا دفاعا وهجوما في المباراة التي جمعت المنتخب التونسي ونظيره المصري لحساب المجموعة العاشرة والتي انتهت بانتصار منتخب نسور قرطاج بهدف دون رد.
وفي ما يلي التشكيلة المثالية للجولة الأولى : دونيس اونيانغو (أوغندا) رامي بن سبعيني (الجزائر), جون بوي (غانا), علي معلول (تونس) بولان فوافي (مدغشقر), سيدريك باكامبو (جمهورية الكونغوالديمقراطية), نابي كايتا (غينيا), برتراند تراوري (بوركينا فاسو) موسى سو (السنغال), كنولانج موزونا (زيمبابوي), سيدو دومبيا (كوت ديفوار) ر/حسني/ص.
خضر
Publié le:2017-06-14 23:40:43
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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