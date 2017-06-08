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Culture

سجنان تحتفي بايام الخزف البربري

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - تحتضن مدينة سجنان من ولاية بنزرت ايام 17 و18 و19 جوان الجاري فعاليات "الأيام الثقافية للخزف البربري بسجنان " بمبادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وولاية بنزرت والمجلس الجهوي بها.

واوضح مراد عمارة المندوب الجهوي للثقافة ببنزرت ان التظاهرة تندرج ضمن البرنامج الوطني " مدن الفنون " وهي مناسبة لتشريك الخزافات العصاميات في الحركة الثقافية بالولاية عبر معرض لمنتوجاتهن.

وتتضمن البرمجة الثقافية لهذه الايام مجموعة من السهرات الفنية حيث يحي الفنان الاصيل عبد الوهاب الحناشي حفلا ساهرا يوم 17 جوان بساحة الفنون بسجنان ثم يعرض المسرحي والكوميدي عبد القادر دخيل مسرحيته الفكاهية " ما عادش فيها" يوم 18 جوان يليه حفل طربي للفنان نور الدين الباجي فى سهرة 19 جوان.
مر/فر



Publié le:2017-06-08 17:02:32

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