بنزرت: برنامج لتعميم تجربة كاميرات المراقبة بداية من السنة المقبلة بهدف رصد التجاوزات البيئية وتحسين مستوى النظافة

تقرّر خلال جلسة عمل قطاعية، انتظمت اليوم السبت بقصر بلدية بنزرت، الشروع بداية من السنة المقبلة، في تعميم كاميرات المراقبة بجميع معتمديات ولاية بنزرت، بغاية الحدّ من التجاوزات البيئية والرفع من مستوى النظافة العامة بالولاية.



وخصّصت الجلسة، التي حضرها الكتّاب العامون المكلفون بتسيير بلديات الجهة الـ17، لاستعراض التجربة النموذجية المنجزة في المجال من قبل مصالح بلدية بنزرت، وتخلّلها نقاش مستفيض وإجابات على كل التساؤلات في الغرض، وأفضت إلى الاتفاق على الشروع بداية من الاسبوع المقبل في تشخيص وجرد المواقع والنقاط المحتملة لتركيز كاميرات المراقبة، والانطلاق في مرحلة موالية في تنفيذ الاجراءات الادارية الواجبة لتنفيذ المشروع في غضون الاشهر الاولى من السنة المقبلة، سيما وان جميع بلديات الجهة قد استعدت لهذه التجربة وبرمجت الاعتمادات الخاصة بها في مشاريع ميزانيات 2026.





وفي تصريح لصحفي "وات"، قالت الكاتبة العامة المكلفة ببلدية بنزرت إيمان الزواوي ،إن "الجلسة تندرج في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي، والقضاء على النقاط السوداء بمختلف المناطق البلدية، وذلك باعتماد التكنولوجيا الحديثة وكاميرا المراقبة.



وأضافت أن الجلسة تضمّنت استعراض مختلف المراحل الادارية التي التي مرت بها تجربة بلدية بنزرت، وكذلك الجوانب الفنية والقانونية التي تم إعتمادها لانجاز المشروع، وفق تأكيدها.



يذكر أنّ ولاية بنزرت ما فتئت تنظّم، منذ بداية السنة الجارية، حملات بلدية دورية مشتركة لتحسين الوضع البيئي وإزالة النقاط السوداء والزرقاء في المحيط السكني والمهني والتربوي وغيرها من المواقع والفضاءات الخاصة والعامة، وذلك برئاسة والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبمشاركة من جميع بلديات الجهة، في تجربة نموذجية أقرّتها اللجنة الجهوية للنظافة والعناية بالمحيط وأثبتت دواها في الحدّ من مظاهر التلوث البيئي والرفع من جودة الحياة

