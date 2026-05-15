Babnet

المركز الافريقي لتدريب الصحفيين ينظم دورة تدريبية حول الموروث الجيني الفلاحي والتغيرات المناخية

Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 15:10
      
أعلن، المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، عن فتح باب الترشح أمام الصحفيات والصحفيين للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة حول "الإعلام العلمي والموروث الجيني الفلاحي في تونس"، وذلك من 10 إلى 12 جوان 2026، بمقر المركز بالعاصمة.

وتهدف هذه الدورة، التي تنتظم بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية (مكتب تونس وليبيا) وبالتعاون مع البنك الوطني للجينات، إلى تعزيز فهم الصحفيات والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والإعلام الجمعياتي والمستقلين لأهمية الموروث الجيني الفلاحي ودوره في حماية الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.


ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تقييم الموروث الجيني وأهميته في حماية التنوع البيولوجي وتعزيز صمود المنظومات الطبيعية والزراعية إضافة إلى العلاقة بين الموروث الجيني والتغيرات المناخية ودوره في التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية.


كما يشمل البرنامج جلسات تفاعلية ونقاشات مع خبراء إلى جانب عرض تجارب ومقاربات حديثة في مجال المحافظة على الموارد الجينية والتواصل العلمي والإعلامي حول القضايا البيئية والمناخية فضلا عن تنظيم زيارة ميدانية.

واشترطت الجهات المنظمة للترشح خبرة لا تقل عن سنتين مع الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة الإعلامية المشغلة.

ويتوجب على المترشحين تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية أو الفرنسية وأعمال صحفية منجزة في مجال الصحافة العلمية أو البيئية إن وجدت، إضافة إلى إرسال روابط الأعمال الصحفية المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للصحفيين المستقلين.

كما دعت الجهات المنظمة الصحفيين الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملفات ترشحهم عبر استمارة التسجيل الإلكترونية، وذلك قبل يوم الاثنين غرة جوان 2026 مؤكدة أن عدد المقاعد محدود وأنه سيتم الاتصال فقط بالصحفيين الذين يتم اختيارهم من قبل لجنة الفرز.
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
