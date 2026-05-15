سفير تونس ببكين يبحث مع مسؤولين صينيين سبل مضاعفة المنح المخصصة للطلبة التونسيين وتعزيز التعاون الأكاديمي

مثل التباحث بخصوص مختلف الآليات والبرامج التي توفّرها الجامعات الصينية لتشجيع الطّلبة التونسيّين على الدراسة بالصين لاسيما مضاعفة عدد المنح المخصصة لهم، أبرز المحاور التي تطرق لها سفير تونس ببكين عادل العربي خلال مشاركته في فعاليات الإحتفال بالدورة 22 للمهرجان الدولي الشبابي و الثقافي الذي تنظّمه سنويا جامعة إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي ببكين "University of International Business and Economics (UIBE)"وتندرج مشاركة السفير في هذه التظاهرة، مرفوقا بالدبلوماسي المكلّف بالتعاون الأكاديمي محمد أنس التواتي أمس الخميس، في إطار برامج البعثة الهادفة إلى الدفع بالتعاون الجامعي والأكاديمي بين تونس والصين، وذلك وفق بلاغ لسفارة تونس ببكين.والتقى رئيس البعثة برئيس الجامعة إلى جانب عدد من المسوؤلين بالحكومة المحلية الصينية، وتطرق خلال محادثاته إلى الأهمية التي توليها الدولة التونسية لقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي وأهمية الاستثمار في الثروة البشرية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.و ألقى كلمة أشار خلالها إلى أهميّة مثل هذه التظاهرات للتعريف بثقافات الدول التي ينتمي إليها الطلبة لدى نظرائهم الصينيين، كما دعا إلى مزيد تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات الصينية ونظيرتها والتونسيّة ممّا يساهم في الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين.كما كانت الزيارة مناسبة لتنظيم لقاء تفاعلي مع قسم اللغة العربيّة التابع للجامعة بحضور الأساتذة المشرفين ومجموعة من الطلبة تمّ خلاله تبادل ألأفكار بخصوص إبراز عراقة الحضارتين العربية والصينية وسبل تعزيز برامج التبادل الطلّابي والعلمي و تنظيم محاضرات خاصّة بالحضارة التونسيّة الى جانب تدعيم برامج التبادل الأكاديمي والعلمي مع جامعة قرطاج.