معرض الأسر المنتجة يتواصل بقاعة الأخبار إلى غاية يوم 17 ماي الجاري

انطلقت عشية أمس الخميس، بقاعة الأخبار بالعاصمة، فعاليات المعرض الوطني للأسر المنتجة الذي تنظّمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تحت شعار"أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا"، لتتواصل إلى غاية 17 ماي الجاري.وتشارك في تأثيث أروقة المعرض، ثلاثون أسرة منتجة منتفعة ببرامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة وأمهات التلاميذ والمجامع التنمويّة النسائيّة والشركات الأهلية من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.وتقدّم هذه الأسر، من المنتج إلى المستهلك وبأسعار مناسبة، باقة من المنتوجات التقليديّة المتنوعة وذات الجودة على غرار منتوجات العسل ومشتقاته والحلويات التقليديّة والأجبان والعصائر والزيوت النباتيّة ومواد التجميل والعطورات والتحف الخشبيّة وغيرها من المنتوجات القيّمة.وتفتح أروقة المعرض أبوابها للعموم يوميا من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء وإلى غاية يوم الأحد 17 ماي الجاري.