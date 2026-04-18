وزير الشباب والرياضة يؤكد الحرص على إرساء مقاربة تشاركية قائمة على التقييم العلمي لمختلف الأنشطة وتبادل الخبرات لتوحيد أساليب العمل

اكد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي يوم الجمعة ان تنظيم الجلسة السنوية للمركز الوطني والمراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة تأتي تجسيما للحرص على إرساء مقاربة تشاركية قائمة على التقييم العلمي لمختلف الأنشطة وتبادل الخبرات والسعي الدؤوب لتوحيد أساليب العمل فضلا عن ضبط التوجهات المستقبلية باعتماد مقاربة علمية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات الحاصلة في مجالات الطب وعلوم الرياضةوأفاد الوزير خلال اشرافه على افتتاح اشغال الجلسة السنوية للمركز الوطني والمراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة لسنة 2026 بالمركب الرياضي والثقافي للشباب ببن عروس ان تنظيم هذا النشاط الدوري الهام يندرج في اطار حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز التنسيق بين مختلف هياكله ولاسيما في المجال الطبي والمتابعة العلمية للرياضيين بما يستجيب للتحديات المطروحة في مستوى الرياضة وخاصة رياضة النخبة وتطوير نتائجها.واكد الوزير خلال هذه التظاهرة التي نظمها المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بحضور والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة والمكلف بتسيير المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس رياض بوذينة وعدد من الاطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية بالمركز الوطني والمراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة ان تنظيم هذه الجلسة يعكس الإرادة الراسخة لتطوير أداء المركز الوطني والمراكز الجهوية بما يضمن مزيدا من النجاعة والفاعلية في تقديم الخدمات الصحية للرياضيين ومرافقتهم وطنيا وجهويا .واشار المورالي الى دعم الوزارة المتواصل لمختلف المبادرات الهادفة الى تطوير هذا القطاع الحيوي واهمية التنسيق بين جميع المشاركين والعمل المشترك المتواصل مما يسهم في إرساء مخرجات علمية تسهم في تعزيز الأداء واحداث نقلة نوعية في منظومة الطب وعلوم الرياضة في تونس.وأفادت المديرة العامة للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة حنان جميل, من جهتها, ان هذه التظاهرة السنوية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لتقييم نشاط مراكز الطب وعلوم الرياضة خلال السنة المنقضية وتشخيص الصعوبات المطروحة والعمل على اقتراح الحلول الكفيلة بتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.وأضافت جميل ان هذه الجلسة تمثل أيضا مناسبة لتعزيز التنسيق بين المركز الوطني والمراكز الجهوية وتوحيد منهجيات العمل تجسيما للتوجهات العامة لسلطة الاشراف في قطاع الرياضة وتكريسا لمبدا التكامل والتضامن بين مختلف الهياكل .واستعرضت برنامج هذه التظاهرة التي خصص يومها الأول لتكريم متقاعدي المركز الوطني والمراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة في حين سيتضمن اليوم الثاني مجموعة من المداخلات العلمية وورشات العمل الموزعة بين المجال المالي والإداري والمجال الطبي وشبه الطبي والمتابعة العلمية على ان يخصص اليوم الختامي لتقديم اهم التوصيات التي سيتم اعتمادها كمرجعية لمراكز الطب وعلوم الرياضة في المرحلة القادمة .