الميثاق من أجل المتوسط: المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة عمل تضم 21 إجراءً تركز على الجانب الإنساني والاقتصاد والأمن

كشفت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، اليوم الجمعة، عن خطة عمل "الميثاق الجديد من أجل المتوسط"، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2025 وإطلاقه رسمياً في نهاية نوفمبر الماضي في برشلونة (البرتغال).وأكدت المفوضة سويتشا، خلال ندوة صحفية عُقدت عبر تقنية الفيديو من بروكسل، على الرغبة في القطع مع أطر التعاون التقليدية التي غالباً ما "تُعتبر أطرا نظرية أكثر من اللازم" مشددة على أن الأمر "لا يتعلق بوثيقة إدارية أخرى حول التعاون الإقليمي" واشارت شويكا إلى أن الميثاق يهدف إلى أن يكون أداة للمتابعة الدقيقة للمشاريع المعلن عنها مسبقاً، بدعم من تعبئة التمويلات العمومية والخاصة.وتتضمن خطة عمل الميثاق الجديد 21 إجراءً تتمحور حول ثلاثة محاور استراتيجية وهي الإنسان والاقتصاد والأمن.مشروع جامعة متوسطية وتمثيلية للشباب في المشاريعومن المقرر تنفيذ 8 مبادرات ضمن الركيزة الأولى لخطة عمل الميثاق الجديد، والتي تركز على الجانب الإنساني. ومن بين أبرز المبادرات الرائدة إطلاق "الجامعة المتوسطية" بهدف تعزيز التميز الأكاديمي والبحث العلمي بين الضفتين وانتخاب "جمعية برلمانية للشباب" لتكون منبراً مهيكلاً يتيح للممثلين الشباب المساهمة في سياسات التعاون المتوسطية.وفي هذا الاطار أوضحت المفوضة سويتشا أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 11 مليون يورو لدعم التبادل بين المؤسسات الأعضاء في هذا الفضاء الجامعي المتوسطي، الذي سيضم شبكة مكونة من عشرات المركبات الجامعية بتنسيق من أمانتين عامتين، إحداهما في شمال المتوسط والأخرى في جنوبه.و بالنسبة للركيزة الثانية، يراهن الميثاق على التكامل والاستدامة، لا سيما من خلال مبادرة "T-MED" المخصصة للطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة وتسعى هذه الآلية إلى تسريع تحديث الشبكات الكهربائية مع الحد من المخاطر المالية للمستثمرين.ووفقاً لخطة العمل، يدعم هذا الطموح التكنولوجي جانب رقمي يُدعى "عرض الأعمال التقنية" (Tech Business Offer)، والذي ينص على تعزيز الربط البيني عبر الكوابل البحرية وتعاون وثيق في مجال الأمن السيبراني.وأضافت المفوضة أن الركيزة الثالثة للميثاق تضم تسعة إجراءات كبرى تهدف إلى الاستجابة للتحديات المرتبطة بالأمن والجاهزية للأزمات وإدارة تدفقات الهجرة.الأمن والأزمات والهجرة: تسعة إجراءات مقررة في الركيزة الثالثةوأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط أن أحد الإجراءات البارزة يتمثل في إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الحرائق في قبرص والذي سيقدم مساعداته لأول مرة لدول الضفة الجنوبية.وفيما يتعلق بملف الهجرة، يعتزم الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لمقاربة شاملة تعمل على جميع مسارات الهجرة لتفكيك شبكات مهربي المهاجرين غير النظاميين مع تشجيع ظهور مسارات قانونية في إطار مشاريع تهدف إلى تعزيز "الهجرة الدائرية" بين دول الفضاء المتوسطي.وفي ختام المؤتمر الصحفي، أعلنت المفوضة الأوروبية عن إطلاق منصة رقمية تفاعلية ستسمح قريباً بقياس الأثر الحقيقي وتقدم كل مشروع في كل دولة على حدة وهو ما يمثل حقبة جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب.يذكر ان "الميثاق من أجل المتوسط" الذي أعدته المفوضية الأوروبية والجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، تمت المصادقة عليه في أكتوبر 2025، قبل إطلاقه رسميا في 28 نوفمبر 2025، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان برشلونة.ويُقدم هذا الميثاق الجديد كإطار تعاون مرن، قائم على مبدأ المسؤولية المشتركة، وقادر على التكيف مع المشهد الجيوسياسي غير المستقر بصفة متزايدة.