أعضاء المجلس المحلّي بالرّقاب يدعون في لقائهم مع بودربالة إلى تذليل الصعوبات أمامهم لتسهيل تواصلهم مع المواطنين

أكّد أعضاء المجلس المحلّي بالرقاب (ولاية سيدي بوزيد) أهمية مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ وانجاح البرامج التنموية بالجهة خاصة في مجال البنية التحتية وتوفير مختلف المرافق الضرورية بما يدعم الاستثمار ويزيد في إشعاع المنطقة.واستعرضوا لدى استقبالهم اليوم الجمعة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بقصر باردو، مشاغل الجهة ولاسيما منها المتّصلة بالتشغيل والنظافة وتوفير الماء الصالح للشرب في عديد المناطق، مشيرين إلى ضرورة مزيد العناية بالبنية التحتية والتطهير، حسب بلاغ للبرلمان.كما تطرقوا، خلال هذا اللقاء الذي حضره النائب عن دائرة الرقاب - السعيدة - أولاد حفوز خالد حكيم مبروكي، إلى أهمية المساعدة على تذليل الصعوبات التي تعترضهم ولاسيما منها اللوجستية والمادية، مطالبين بتوفير آليات تسهّل تواصلهم مع المواطنين وإبلاغها الى الجهات المسؤولة والسّعي الى إيجاد الحلول لها.من جانبه نوّه رئيس مجلس نواب الشعب بالعمل الجاد الذي يقوم به أعضاء المجلس المحلّي بالرقاب، وسعيهم الدائم الى الإصغاء الى مشاغل المواطن، والتفاعل معها، مؤكّدا أهمية الأدوار التي تضطلع بها المجالس المحلية ومساهمتها في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل.ودعا في هذا السّياق إلى مضاعفة الجهود من اجل تكثيف التواصل مع المواطن بالنظر إلى ما تتيحه له المجالس المحلية من فرص للإسهام في صناعة القرار وتحديد الحاجيات التنموية، حسب البلاغ.