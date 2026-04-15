رابطة أبطال إفريقيا لكرة السلة: النادي الإفريقي يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين أجانب

تعزيزات أجنبية استعدادًا للمنافسة القارية





مجموعة قوية في “صحراء BAL”



برنامج مباريات النادي الإفريقي



أعلن النادي الإفريقي عن تدعيم فريق كرة السلة بثلاثة لاعبين أجانب، في إطار التحضيرات للمشاركة في منافسات، التي ستحتضنها العاصمة المغربية الرباط من 24 أفريل إلى 3 ماي المقبل.وتضم قائمة الانتدابات الجديدة كلًا من:* الأمريكي* الأمريكي* النيجيريويأتي هذا التعزيز بهدف رفع الجاهزية الفنية للفريق قبل خوض غمار المنافسة الإفريقية.وسيشارك النادي الإفريقي ضمنإلى جانب:* اس فيل داكار السنغالي* الأهلي المصري* شباب أبيدجان الإيفواري* ماكتاون فلايرز النيجيري* الفتح الرباطي المغربيويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجهون المتأهلين من مجموعة “كالاهاري”.* الجمعة 24 أفريل: النادي الإفريقي – اس فيل السنغالي* السبت 25 أفريل: النادي الإفريقي – الأهلي المصري* الثلاثاء 28 أفريل: النادي الإفريقي – شباب أبيدجان* الجمعة 1 ماي: النادي الإفريقي – ماكتاون فلايرز* السبت 2 ماي: النادي الإفريقي – الفتح الرباطي