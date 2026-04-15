رابطة أبطال إفريقيا لكرة السلة: النادي الإفريقي يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين أجانب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69df4445d64d37.39209881_mljoekhqpgfin.jpg>
From LTR Jessie Jones, Aminu Mohamed and Drew Khalil Cisse
Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 08:52
      
أعلن النادي الإفريقي عن تدعيم فريق كرة السلة بثلاثة لاعبين أجانب، في إطار التحضيرات للمشاركة في منافسات رابطة أبطال إفريقيا لكرة السلة (BAL)، التي ستحتضنها العاصمة المغربية الرباط من 24 أفريل إلى 3 ماي المقبل.

تعزيزات أجنبية استعدادًا للمنافسة القارية

وتضم قائمة الانتدابات الجديدة كلًا من:

* الأمريكي جيس جونس

* الأمريكي دريو خليل سيسي
* النيجيري أمينو محمد

ويأتي هذا التعزيز بهدف رفع الجاهزية الفنية للفريق قبل خوض غمار المنافسة الإفريقية.

مجموعة قوية في “صحراء BAL”

وسيشارك النادي الإفريقي ضمن مجموعة الصحراء إلى جانب:

* اس فيل داكار السنغالي
* الأهلي المصري
* شباب أبيدجان الإيفواري
* ماكتاون فلايرز النيجيري
* الفتح الرباطي المغربي

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجهون المتأهلين من مجموعة “كالاهاري”.

برنامج مباريات النادي الإفريقي

* الجمعة 24 أفريل: النادي الإفريقي – اس فيل السنغالي
* السبت 25 أفريل: النادي الإفريقي – الأهلي المصري
* الثلاثاء 28 أفريل: النادي الإفريقي – شباب أبيدجان
* الجمعة 1 ماي: النادي الإفريقي – ماكتاون فلايرز
* السبت 2 ماي: النادي الإفريقي – الفتح الرباطي
