سباق “العدو للجميع”: الحرس الوطني يهيمن على الميداليات في سباق المدنيين

مسار السباق وأهداف التظاهرة



النتائج



سباق المدنيين (ذكور)



سباق المدنيين (إناث)



سباق الأمنيين (إناث أقل من 40 سنة)



سباق الأمنيين (ذكور أقل من 40 سنة)



سباق الأمنيين (ماستر)



نظم، اليوم الثلاثاء، تظاهرة، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى السبعين لعيد قوات الأمن الداخلي، بمشاركة عدد هام من العدائين من مختلف الأسلاك الأمنية.وسجل النادي الرياضي للحرس الوطني، بحصوله على النصيب الأكبر من الميداليات، في حين عادت الغلبة في سباقات الأمنيين إلىوانطلق السباق في أجواء ممطرة من مدخل الطريق الحزامية الجديدة على مستوى محطة تونس البحرية، في اتجاه ضفاف البحيرة.وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد، أن هذه التظاهرة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة الرياضية المبرمجة احتفاءً بعيد قوات الأمن الداخلي، إلى جانب اختصاصات أخرى مثل كرة اليد والكاراتي، مع برمجة تظاهرات إضافية في كرة القدم والملاكمة خلال الأيام القادمة.كما أوضح أن الحدث يمثل أيضًا إحياءً لذكرى تأسيس النادي الرياضي للحرس الوطني سنة 1970، والذي يضم حاليًاوأكثر من، من بينهم أكثر من 400 عنصر نسائي و51 من عناصر النخبة الوطنية.وأشار إلى البعد الاجتماعي لهذه التظاهرات، لما لها من دور فيوالحد من الظواهر السلبية مثل الانحراف والمخدرات.1. محمد أمين قويسم (النادي الرياضي للحرس الوطني)2. هيكل السبوعي (النادي الرياضي للحرس الوطني)3. ياسين شكربان (النادي الرياضي للحرس الوطني)1. النادي الرياضي للحرس الوطني2. النادي الرياضي للحماية المدنية1. نادرة الشيحي (النادي الرياضي للحرس الوطني)2. محبوبة بالقاسم (النادي الرياضي للحرس الوطني)3. ياقين المزي (النادي الرياضي للحرس الوطني)1. النادي الرياضي للحرس الوطني2. النادي الرياضي للحماية المدنية1. هيفاء طرشون (الإدارة العامة للحرس الوطني)2. إيناس بالقاسم (الإدارة العامة للتكوين)3. صابرين الهادي (الإدارة العامة للحرس الوطني)1. الإدارة العامة للحرس الوطني2. الإدارة العامة للتكوين3. الديوان الوطني للحماية المدنية1. خالد البكوري (الإدارة العامة للحرس الوطني)2. ربيع سكيكو (الإدارة العامة للحرس الوطني)3. حسام الشرفي (الإدارة العامة للحرس الوطني)1. الإدارة العامة للحرس الوطني2. الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية3. الإدارة العامة للتكوين1. أحمد الداموجي (الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية)2. عادل الزايدي (الإدارة العامة للحرس الوطني)3. يونس العويسي (الإدارة العامة للحرس الوطني)1. الإدارة العامة للحرس الوطني2. الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية3. الديوان الوطني للحماية المدنيةوتؤكد هذه النتائج، سواء على مستوى المنافسات المدنية أو الأمنية، في تظاهرة جمعت بين البعد التنافسي والبعد الاجتماعي.