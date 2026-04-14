سباق “العدو للجميع”: الحرس الوطني يهيمن على الميداليات في سباق المدنيين

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 18:02
      
نظم النادي الرياضي للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، تظاهرة “العدو للجميع”، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى السبعين لعيد قوات الأمن الداخلي، بمشاركة عدد هام من العدائين من مختلف الأسلاك الأمنية.

وسجل النادي الرياضي للحرس الوطني هيمنة واضحة على سباق المدنيين، بحصوله على النصيب الأكبر من الميداليات، في حين عادت الغلبة في سباقات الأمنيين إلى الإدارة العامة للحرس الوطني.


مسار السباق وأهداف التظاهرة

وانطلق السباق في أجواء ممطرة من مدخل الطريق الحزامية الجديدة على مستوى محطة تونس البحرية، في اتجاه ضفاف البحيرة.


وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، أن هذه التظاهرة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة الرياضية المبرمجة احتفاءً بعيد قوات الأمن الداخلي، إلى جانب اختصاصات أخرى مثل كرة اليد والكاراتي، مع برمجة تظاهرات إضافية في كرة القدم والملاكمة خلال الأيام القادمة.

كما أوضح أن الحدث يمثل أيضًا إحياءً لذكرى تأسيس النادي الرياضي للحرس الوطني سنة 1970، والذي يضم حاليًا 16 فرعًا رياضيًا وأكثر من 1500 مجاز، من بينهم أكثر من 400 عنصر نسائي و51 من عناصر النخبة الوطنية.

وأشار إلى البعد الاجتماعي لهذه التظاهرات، لما لها من دور في تأطير الشباب داخل الأحياء الشعبية والحد من الظواهر السلبية مثل الانحراف والمخدرات.

النتائج

سباق المدنيين (ذكور)

الفردي:

1. محمد أمين قويسم (النادي الرياضي للحرس الوطني)
2. هيكل السبوعي (النادي الرياضي للحرس الوطني)
3. ياسين شكربان (النادي الرياضي للحرس الوطني)

الجماعي:

1. النادي الرياضي للحرس الوطني
2. النادي الرياضي للحماية المدنية

سباق المدنيين (إناث)

الفردي:

1. نادرة الشيحي (النادي الرياضي للحرس الوطني)
2. محبوبة بالقاسم (النادي الرياضي للحرس الوطني)
3. ياقين المزي (النادي الرياضي للحرس الوطني)

الجماعي:

1. النادي الرياضي للحرس الوطني
2. النادي الرياضي للحماية المدنية

سباق الأمنيين (إناث أقل من 40 سنة)

الفردي:

1. هيفاء طرشون (الإدارة العامة للحرس الوطني)
2. إيناس بالقاسم (الإدارة العامة للتكوين)
3. صابرين الهادي (الإدارة العامة للحرس الوطني)

الجماعي:

1. الإدارة العامة للحرس الوطني
2. الإدارة العامة للتكوين
3. الديوان الوطني للحماية المدنية

سباق الأمنيين (ذكور أقل من 40 سنة)

الفردي:

1. خالد البكوري (الإدارة العامة للحرس الوطني)
2. ربيع سكيكو (الإدارة العامة للحرس الوطني)
3. حسام الشرفي (الإدارة العامة للحرس الوطني)

الجماعي:

1. الإدارة العامة للحرس الوطني
2. الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
3. الإدارة العامة للتكوين

سباق الأمنيين (ماستر)

الفردي:

1. أحمد الداموجي (الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية)
2. عادل الزايدي (الإدارة العامة للحرس الوطني)
3. يونس العويسي (الإدارة العامة للحرس الوطني)

الجماعي:

1. الإدارة العامة للحرس الوطني
2. الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
3. الديوان الوطني للحماية المدنية

وتؤكد هذه النتائج تفوق الحرس الوطني رياضيًا، سواء على مستوى المنافسات المدنية أو الأمنية، في تظاهرة جمعت بين البعد التنافسي والبعد الاجتماعي.
