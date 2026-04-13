كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تحتضن من 15 الى 17 افريل 2026 ملتقى علميا دوليا بعنوان "مبدأ البراءة، مبدأ تأصيلي"

تنظيم وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الاجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس من 15 إلى 17 أفريل 2026 ملتقى علميا دوليا بعنوان "مبدأ البراءة، مبدأ تأصيلي"، بقاعة المحاضرات بالكلية.ويتناول الملتقى على مدى ايامه الثلاث جملة من المحاور التي تتعلق بـ "مبدأ البراءة، مبدأ كوني" و"مبدأ البراءة أمام باحث البداية" و "مبدأ البراءة والاتّهام اللّاحق" و "مبدأ البراءة أمام المحكمة" .ويشارك في هذا الحوار العلمي نخبة من الاساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين من تونس وفرنسا وفلسطين وليببا، بهدف تعميق النقاش حول الاسس النظرية والتطبيقية لمبدأ البراءة في المنظومة الجزائية المعاصرة.