النادي المصري يفك ارتباطه مع المدرب التونسي نبيل الكوكي

Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 14:46
      
أعلن النادي المصري الناشط في البطولة المصرية الممتازة لكرة القدم عن فكّ الارتباط مع المدرب التونسي نبيل الكوكي.

ونشر الفريق المصري بلاغا اليوم الثلاثاء أكد من خلاله إنهاء العلاقة مع كامل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكوكي الذي التحق بالفريق في جويلية الفارط.

وأتى قرار التخلي عن الكوكي عقب هزيمة الفريق على قواعده أمام الزمالك بنتيجة 1-4 خلال المباراة المتأخرة من الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج بالبطولة.
يشار الى ان النادي المصري الذي انهى المرحلة الاولى من البطولة في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، غادر مسابقة كأس الكونفيدرالية الافريقية منذ الدور ربع النهائي أمام شباب بلوزاد الجزائري.
