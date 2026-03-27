البورصة في أسبوع: توننداكس يفقد 0،7 بالمائة قيمته

أظهرت البورصة خلال الأسبوع، من 23 إلى 27 مارس 2026، نسقا تنازليا. وفقد المؤشر المرجعي للسوق 0،7 بالمائة من قيمته وبلغ مستوى 15423،06 نقطة، وبلغ تطوّر أداء المؤشر منذ بداية سنة 2026، نسبة 14،7 بالمائة.وحافظت قيمة المعاملات على مستوى جيّد على امتداد الاسبوع، بمجموع 62،9 مليون دينار وقع تداولها، بمعدل 12،6 مليون دينار للحصّة الواحدة، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية". وجرى تبادل أربع كتل من الأسهم تعلّقت بأسهم الشركة التونسية للبلور (كتلتين بقيمة 2،2 مليون دينار) وشركة التأمين وإعادة التأمين ستار (كتلتين بقيمة 2،1 مليون دينار).وعاد أفضل أداء لسهم اسمنت بنزرت، الذي زادت قيمته، بنسبة 20،4 بالمائة، وأنهى الأسبوع عند سعر 0،590 دينار، وسط مبادلات ضئيلة لم تتجاوز 31 ألف دينار.وتطوّر سهر تلنات القابضة، بدوره، بنسبة 14 بالمائة وبلغ سعره مستوى 7،390 دينار، وراكم السهم معاملات بقيمة 1،1 مليون دينار لكامل الأسبوع.في المقابل فقد سهم البنك التونسي 7،5 بالمائة من قيمته ، إلى حدود 7،030 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 3،3 مليون دينار على امتاد الحصص 5 للأسبوع.وأنهى سهم التونسيّة للإيجار المالي، الأسبوع على نسق سلبي وفقد سعره 4،5 بالمائة من قيمته، في حدود 39،630 دينار، لكنّه عمل على تنشيط السوق من خلال جذب مبادلات بقيمة 12،9 مليون دينار، كانت الأهم للأسبوع.