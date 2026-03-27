Babnet   Latest update 20:01 Tunis

البورصة في أسبوع: توننداكس يفقد 0،7 بالمائة قيمته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 19:48
      
أظهرت البورصة خلال الأسبوع، من 23 إلى 27 مارس 2026، نسقا تنازليا. وفقد المؤشر المرجعي للسوق 0،7 بالمائة من قيمته وبلغ مستوى 15423،06 نقطة، وبلغ تطوّر أداء المؤشر منذ بداية سنة 2026، نسبة 14،7 بالمائة.

وحافظت قيمة المعاملات على مستوى جيّد على امتداد الاسبوع، بمجموع 62،9 مليون دينار وقع تداولها، بمعدل 12،6 مليون دينار للحصّة الواحدة، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية". وجرى تبادل أربع كتل من الأسهم تعلّقت بأسهم الشركة التونسية للبلور (كتلتين بقيمة 2،2 مليون دينار) وشركة التأمين وإعادة التأمين ستار (كتلتين بقيمة 2،1 مليون دينار).


وعاد أفضل أداء لسهم اسمنت بنزرت، الذي زادت قيمته، بنسبة 20،4 بالمائة، وأنهى الأسبوع عند سعر 0،590 دينار، وسط مبادلات ضئيلة لم تتجاوز 31 ألف دينار.


وتطوّر سهر تلنات القابضة، بدوره، بنسبة 14 بالمائة وبلغ سعره مستوى 7،390 دينار، وراكم السهم معاملات بقيمة 1،1 مليون دينار لكامل الأسبوع.

في المقابل فقد سهم البنك التونسي 7،5 بالمائة من قيمته ، إلى حدود 7،030 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 3،3 مليون دينار على امتاد الحصص 5 للأسبوع.

وأنهى سهم التونسيّة للإيجار المالي، الأسبوع على نسق سلبي وفقد سعره 4،5 بالمائة من قيمته، في حدود 39،630 دينار، لكنّه عمل على تنشيط السوق من خلال جذب مبادلات بقيمة 12،9 مليون دينار، كانت الأهم للأسبوع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326307

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet14°
9° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
16°-7
15°-8
17°-6
16°-11
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>