Babnet   Latest update 22:26 Tunis

وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63788e30a11cb8.17665751_gqfjlnhiepokm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 20:52 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكدت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، في بلاغ صادر عنها، أن المطالبين بالأداء والذوات المعنوية الخاضعين لواجب إيداع الإضبارة الجبائية السنوية والتصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل، يكون حصرياً عبر المنصة الإلكترونية "تاج" .

وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن عملية الإيداع يجب أن تتم وفقاً لكراسات الشروط الفنية والنماذج المعتمدة في صيغة "XSD" المتوفرة على المنصة.


كما دعت الوزارة المعنيين إلى تسوية أي إغفالات سابقة تتعلق بإيداع هذه التصاريح عبر نفس المنصة الرقمية.


وتعرف الإضبارة الجبائية (Liasse Fiscale) بأنها مجموعة من القائمات المالية والوثائق المحاسبية والملحقات التي يلتزم المطالب بالأداء بتقديمها للإدارة الجبائية عند إيداع تصريحه السنوي بالضريبة على الشركات أو الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وتتضمن هذه الإضبارة أساساً الميزانية (Bilan) وقائمة حيازة النتائج وقائمة تدفقات الخزينة إلى جانب جدول تحديد النتيجة الجبائية انطلاقاً من النتيجة المحاسبية.

وتهدف عملية رقمنة هذه الإضبارة عبر منصة "تاج" إلى تعزيز الشفافية الجبائية وتسهيل التبادل الإلكتروني للمعلومات بين المؤسسات والإدارة العامة للأداءات.

ووضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة المطالبين بالأداء قنوات تواصل للمزيد من الإرشادات، وذلك عبر الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81.100.400، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للدعم الفني للمنصة
support.tej@finances.gov.tn
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326247

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet15°
12° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
15°-8
16°-6
16°-6
18°-7
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>