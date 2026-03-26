وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"

أكدت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، في بلاغ صادر عنها، أن المطالبين بالأداء والذوات المعنوية الخاضعين لواجب إيداع الإضبارة الجبائية السنوية والتصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل، يكون حصرياً عبر المنصة الإلكترونية "تاج" .وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن عملية الإيداع يجب أن تتم وفقاً لكراسات الشروط الفنية والنماذج المعتمدة في صيغة "XSD" المتوفرة على المنصة.كما دعت الوزارة المعنيين إلى تسوية أي إغفالات سابقة تتعلق بإيداع هذه التصاريح عبر نفس المنصة الرقمية.وتعرف الإضبارة الجبائية (Liasse Fiscale) بأنها مجموعة من القائمات المالية والوثائق المحاسبية والملحقات التي يلتزم المطالب بالأداء بتقديمها للإدارة الجبائية عند إيداع تصريحه السنوي بالضريبة على الشركات أو الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.وتتضمن هذه الإضبارة أساساً الميزانية (Bilan) وقائمة حيازة النتائج وقائمة تدفقات الخزينة إلى جانب جدول تحديد النتيجة الجبائية انطلاقاً من النتيجة المحاسبية.وتهدف عملية رقمنة هذه الإضبارة عبر منصة "تاج" إلى تعزيز الشفافية الجبائية وتسهيل التبادل الإلكتروني للمعلومات بين المؤسسات والإدارة العامة للأداءات.ووضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة المطالبين بالأداء قنوات تواصل للمزيد من الإرشادات، وذلك عبر الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81.100.400، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للدعم الفني للمنصةsupport.tej@finances.gov.tn