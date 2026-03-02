Babnet   Latest update 18:50 Tunis

تونس: وزارة الخارجية ستظل متابعة لتطور الأوضاع عن كثب في منطقة الخليج العربي وحريصة على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية التونسيين بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min522.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 17:37 قراءة: 1 د, 12 ث
      

وزارة الخارجية تؤكد متابعة أوضاع الجالية التونسية في الخليج والشرق الأوسط

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الاثنين، على اجتماع عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة لدى الدول المعنية بتطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وذلك بحضور كاتب الدولة وعدد من إطارات الوزارة.


وأكد الوزير، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الوزارة ستظل متابعة لتطور الأوضاع عن كثب، مع الحرص على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية التونسيين بالخارج وصون مصالحهم، وفق ما تقتضيه المرحلة.

رفع درجة اليقظة وتحيين خطط الطوارئ

وشدد النفطي على:

* الرفع من درجة اليقظة
* تعزيز التواصل المباشر والدائم مع أفراد الجالية
* تحيين خطط الطوارئ وفق تطور الأوضاع
* إحكام التنسيق مع سلطات دول الاعتماد وكافة البعثات التونسية بالمنطقة

دعوة إلى الحيطة والتسجيل القنصلي

وتوجه وزير الخارجية بنداء إلى أفراد الجالية التونسية بالدول المعنية إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، والمبادرة باستكمال إجراءات التسجيل لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مع تحيين معطيات الاتصال بصفة منتظمة لضمان سرعة التدخل عند الاقتضاء.

خلية أزمة وأرقام طوارئ

وأشار إلى أن خلية الأزمة المحدثة صلب الوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات والتنسيق المستمر مع البعثات بالخارج.

كما تم تخصيص رقمي هاتف طوارئ:
98317530 و92998087
لتلقي استفسارات ومشاغل أفراد الجالية وتقديم الإحاطة اللازمة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تقييم جاهزية البعثات للتعامل مع مختلف المستجدات، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان سلامة التونسيين المقيمين بالدول المعنية.
Babnet

