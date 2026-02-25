أبرز مضامين مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة

132 فصلا موزّعة على 6 أبواب



حقوق موسّعة للشخص المعني بالمعالجة



شروط خاصة لمعالجة المعطيات الحساسة



تنظيم المعالجة لأغراض صحفية



هيئة مستقلة بصلاحيات رقابية وعقابية



تستمع، اليوم الأربعاء، إلى ممثليوإلى ممثل، وذلك في إطار النظر فيوكان مكتب البرلمان قد قرّر، خلال اجتماعه بتاريخ، إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، عملا بأحكاميتضمّن مقترح القانون، الذي تقدّم به عدد من النواب كمبادرة تشريعية ونُشر على موقع البرلمان،موزّعة على، تعلّقت بالأحكام العامة، ومبادئ معالجة المعطيات الشخصية، وحقوق الأشخاص المعنيين، وأنظمة المعالجة، وهيئة حماية المعطيات، إضافة إلى العقوبات والأحكام الختامية والانتقالية.وينص الفصل الأوّل على ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وضبط الشروط والإجراءات الواجب احترامها عند معالجتها، في حين يحدّد الفصل الثاني نطاق التطبيق ليشمل المعالجة الآلية وغير الآلية التي تتم داخل البلاد، ما لم تتعارض مع مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني.ويستثني المشروع السلطات والهياكل العمومية المكلّفة بالتوقي من الجرائم أو البحث والتحقيق فيها أو تنفيذ العقوبات أو حماية الأمن العام والمصالح النقدية للدولة، وفق التشريع الجاري به العمل.خصّص الباب الثالث (من الفصل 12 إلى الفصل 38) لجملة من الحقوق، من بينها:كما قدّم المشروع في فصوله الأولى تعريفا للمفاهيم المرتبطة بالمعطيات الشخصية، بما في ذلك المعطيات، وحدّد المبادئ العامة لمعالجتها.اشترط المشروع، ضمن الباب الرابع (من الفصل 39 إلى الفصل 61)، أن يكون المسؤول عن معالجة المعطيات مقيما بالبلاد وخاليا من السوابق العدلية، كما حظر معالجة المعطيات المتعلقة بالأصول العرقية أو الجينية أو المعتقدات الدينية أو الانتماءات الفكرية.غير أنه أجاز معالجة هذه المعطيات في حالات محددة، منها:* تنفيذ التزام قانوني أو تعاقدي* إذا أصبحت المعطيات ذات صبغة عامة بشكل بيّن* لأغراض تاريخية أو علمية أو إحصائية* لحماية المصالح الحيوية* للمصلحة العامة في مجال الصحة* للدفاع عن حق أمام القضاءعلى أن تخضع هذه المعالجة إلىتضمّن المشروع تصوّرا خاصا لمعالجة المعطيات لأغراض صحفية (من الفصل 79 إلى الفصل 84)، يراعي التوازن بينويمكن استثناء المعالجة الصحفية من بعض الالتزامات إذا كان تطبيقها يعيق الممارسة الفعلية لحرية الإعلام، شريطة أن يكون الغرض إعلام الجمهور حول قضية ذات مصلحة عامة، وأن تتم المعالجة من قبل صحفي محترف أو مؤسسة إعلامية معترف بها، مع احترام أخلاقيات المهنة.كما يمنع المشروع نشر معطيات تمس بالحياة الخاصة أو الكرامة الإنسانية، إلا إذا كان ذلك مبررا بمصلحة عامة ووفق مبدأ التناسب.تناول البابان الخامس والسادس (من الفصل 94 إلى الفصل 132) مسار إحداث، وتركيبتها وصلاحياتها، بما في ذلك الصلاحيات العقابية، سواء في نطاق اختصاصها أو في إطار القضاء الجزائي.وأكد أصحاب المبادرة أن المشروع يهدف إلى إرساء إطار تشريعي حديث، متوافق مع المعايير الدولية، لا سيما الاتفاقيات الأممية والأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات وحقوق الإنسان.وأشاروا إلى أن القانون الصادر سنةلم يعد قادرا على مواكبة التطورات الرقمية، خاصة في ما يتعلق بـ:* المعالجة البيومترية* نقل البيانات عبر الحدود* كاميرات المراقبة* المعطيات الصحيةكما اعتبروا أن تراجع دور الهيئة الوطنية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى فراغ مؤسساتي وغياب آليات ردع فعالة، وهو ما يسعى المشروع الجديد إلى تداركه عبر تمكين الهيئة من صلاحيات رقابية وعقابية موسعة، وإحداث خطةويندرج هذا المشروع، وفق أصحاب المبادرة، ضمن مسعى إرساء منظومة متكاملة لحماية المعطيات الشخصية، بما يعزز ثقة المواطنين ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة.