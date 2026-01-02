كاتب الدولة لدى وزير الداخلية يزور المدرسة الوطنية للحماية المدنية ليلة رأس السنة الإدارية الجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958060ca05296.14688578_gpfjieohnlmkq.jpg width=100 align=left border=0>

أدّى سفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني، ليلة أول أمس الأربعاء، زيارة ميدانية إلى مقرّ المدرسة الوطنية للحماية المدنية، حيث قام بتفقّد الاحتياط المركزي والقاعة الظرفية التي تمّ إحداثها، بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة.



وثمّن كاتب الدولة، المجهودات المبذولة من قبل الإطارات والأعوان، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل والبقاء على درجة عالية من الجاهزية وحسن الاستعداد، والتحلّي باليقظة الدائمة، متقدّمًا إليهم وإلى عائلاتهم بأطيب التهاني بمناسبة حلول رأس السنة الإدارية الجديدة 2026، وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة المدرسة الوطنية للحماية المدنية.





