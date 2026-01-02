Babnet   Latest update 20:10 Tunis

بطولة انقلترا: أرسنال يتمسك بالصدارة أمام بورنموث..وقمة تجمع مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة الـ 20

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64d93707ecd848.53393646_efhnikqgpljom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 20:10 قراءة: 1 د, 17 ث
      
يلتقي أرسنال مع بورنموث السبت في الجولة العشرين من منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.
ويسعى ارسنال المتصدر لتعزيز وضعه في قمة ترتيب البطولة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 45 نقطة، في حين يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.
وكان ارسنال قد حقق الفوز في الجولة الماضية أمام أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف، في حين تعادل بورنموث مع تشيلسي بهدفين لكلا منهما.

ويتطلع ارسنال لتوسيع فارق النقاط أمام مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة، ويلتقي مع تشيلسي بعد غد الأحد في قمة مباريات هذه الجولة.
ويتمسك مانشستر سيتي بحظوظه في المنافسة على اللقب بالرغم من تعثره في العديد من المباريات خلال هذا الموسم، كان آخرها في الجولة الماضية بعد تعادله سلبا أمام سندرلاند.
كذلك الأمر بالنسبة لتشيلسي الذي يعاني من تراجع النتائج، حيث تعادل مع بورنموث في الجولة الماضية، وأسفر هذا التراجع عن إقالة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، ويأمل تشيلسي أن يحقق الفوز أمام مانشستر سيتي من أجل العودة للمسار الصحيح.

وتنطلق منافسات الجولة العشرين غدا السبت بلقاء يجمع أستون فيلا مع نوتنغهام فورست.
ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة، في حين يحتل نوتنغهام فورست المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.
كما يلتقي أيضا وولفرهامبتون مع وست هام يونايتد، وبراتيون مع بيرنلي.
وتستكمل بعد غد الأحد مباريات هذه الجولة، حيث يلتقي ليفربول حامل اللقب مع فولهام.
ويسعى ليفربول للعودة لطريق الانتصارات بعد تعادله سلبا مع ليدز يونايتد، ليكتفي بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع.
كما يلتقي في اليوم نفسه، نيوكاسل يونايتد مع كريستال بالاس، وليدز يونايتد مع مانشستر يونايتد، وإيفرتون مع برينتفورد، وتوتنهام مع سندرلاند.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321263

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain samedi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 02 جانفي 2026 | 13 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:56
12:30
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
21°-11
21°-13
20°-12
15°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026