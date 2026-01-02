نسبة اجراء اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم في تونس لاتتجاوز 14 إلى 16 بالمائة

أفادت الأستاذة، الأخصائية في الأمراض المعدية والطب الوقائي، ريم عبد الملك، بأنّ النساء في تونس نادرًا ما يُقبلن على إجراء اختبار مسحة عنق الرحم للكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم، إذ لا تتجاوز نسبة الإقبال 14 إلى 16 بالمائة من النساء في سنّ الإنجاب، في حين أنّ النسبة المفترض بلوغها لا تقلّ عن 70 بالمائة.



وأوضحت أن اختبار مسحة عنق الرحم هو فحص روتيني للكشف المبكر عن التغيرات غير الطبيعية في خلايا عنق الرحم، التي قد تمثل علامات أولية لسرطان عنق الرحم. ويتم إجراء هذا الفحص عبر أخذ عيّنة من الخلايا بفرشاة صغيرة بعد إدخال منظار لتوسيع المهبل، ثم إرسالها إلى المختبر لتحليلها.



طرق انتقال فيروس الورم الحليمي البشري



التقصّي والتلقيح: خط الدفاع الأنجع



التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري



خصوصية الوضع في تونس



نجاعة اللقاح وسلامته



الفئات العمرية المستهدفة



الإصابة المتكرّرة والمناعة



وبيّنت عبد الملك أنّ العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري تنتقل عبر:* التلامس الجلدي أو ملامسة الأغشية المخاطية* ملامسة الأغشية المخاطية لبعضها* ملامسة الأشياء والأسطح الملوثةوأضافت أنّ انتقال العدوى يكونخلال الأنشطة اليومية داخل العائلة أو بين الزوجين أثناء العلاقة الحميمية، كما يمكن أن تنتقل من الأم إلى جنينها أثناء الحمل أو عند الولادة، إضافة إلى المراحيض والمرافق الصحية المشتركة (كالحمّامات المغربية، القاعات الرياضية، السبا)، أو عبر تقاسم بعض الأدوات مثل المناشف والملاعق.وأكدت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الفيروس منتشر بصفة ملحوظة، وأنّيمثلان من أنجع وسائل الوقاية.وأشارت إلى أنّ تونس تسجّل سنويًا، يتسبب هذا المرض في وفاةبعد مسار علاجي طويل يشمل الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج بالإشعاع، فضلًا عن تداعياته الاجتماعية، خاصة على الأطفال والأسر.ولفتت إلى أنّ التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري بدأ اعتماده منذ سنة 2006 بعد ما لا يقل عن، ويُستعمل حاليًا فيحول العالم، من بينها السعودية والمغرب وليبيا وموريتانيا.وبيّنت أنّ اللقاحات المتوفرة تشمل:* نمطين جينيين (16 و18) المسؤولين عن أغلب السرطانات المرتبطة بالفيروس* أربعة أنماط جينية (16، 18، 6، 11) للوقاية من السرطانات والثآليل* تسعة أنماط جينية (16، 18، 6، 11، 31، 33، 45، 52، 58) لتوسيع الحماية لتشمل سرطانات أخرىوأكدت عبد الملك أنّمن حالات سرطان عنق الرحم في تونس ناجمة عن الصنفين الجينيين، مع اختلاف النسب حسب الجهات، معتبرة أنّ التلقيح من شأنه الوقاية من عدة سرطانات في منطقة الحوض والجهاز التنفسي العلوي، كما يوفر حماية متقاطعة ضد أنماط جينية أخرى مثل 31 و33 و45 و51.وشدّدت على أنّ نجاعة التلقيح تبلغضد سرطان عنق الرحم المرتبط بهذه الأنماط الجينية، مؤكدة أنّه، وفق ما أثبتته دراسات علمية واسعة، من بينها دراسات أُنجزت في الدنمارك، إلى جانب أبحاث أخرى لم تُسجّل أي تأثير سلبي على خصوبة النساء أو على الجهاز العصبي أو المناعة الذاتية.وأوضحت أنّ التلقيح يُنصح به:للفتيات من سنّ 11 إلى 16 سنةللفئة العمرية من 17 إلى 26 سنةكما أكّدت إمكانية تلقيح الرجال أيضًا، مذكّرة بأنّ تونس أدرجت هذا التلقيح ضمنوختمت بالتنبيه إلى أنّ الشخص قد يُصاب أكثر من مرة بأنماط جينية مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري، موضحة أنّ جهاز المناعة يقضي على الفيروس خلال الأشهر الأولى في أغلب الحالات، غير أنّه قد يتمكّن من الإفلات من المناعة والتسبّب في المرض لدىمن السكان عالميًا، مع إمكانية بقاء الفيروس في الجسم